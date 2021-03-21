TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2

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TFF 1. Lig’in 27. haftasında Akhisarspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

12. dakikada Soner’in sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topta Uğur’un kafa vuruşu az farkla auta gitti.

27.dakikada Çekdar’ın ceza sahasına gönderdiği topu defans kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına seken topu önünde bulan Yusuf’un sert şutu az farkla auta gitti.

34. dakikada Çekdar’ın pasında topu alan Delarge sağ kanattaki Semih’i gördü. Semih’in ceza sahasına yaptığı ortada Delarge’ın şutu kaleci Metin’den döndü.

37. dakikada kontra atakla rakibini eksik yakalayan Akhisarspor’da rakip yarı alanda topla buluşan Peter’in pasını alan Delarge, kalecinin önde olduğunu fark edince ceza sahası dışından güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

49. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Barış’ın şutunu son anda Lukac kornere çeldi.

66. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Eze, plase vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 11

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Eze’nin arka direğe yaptığı ortada İrfan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın göğsünden sekip kornere çıktı.

80. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 12



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Şener xx

Akhisarspor: Lukac xx, Doğukan x, Yusuf Cihat x, Orhan x, Çekdar x (Sissoko dk. 81 ?), Mert x (Bertuğ dk. 81 ?), Semih xx, Onurcan x, Berat x (Furkan dk. 88 ?), Delarge xx (Ayuk dk. 62 x), Peter x

Yedekler: Halil, Keita, Alim Aykut, Cengiz, İlke, Kutun

Teknik Direktör: Fırat Gül

Ankara Keçiörengücü: Metin xxx, Ogün xxx (Fatih dk. 81 ?), Mehmet xxx, Mert xxx, Soner xxx, Uğur xx (İrfan dk. 74 x), Melik x(Cem dk. 46 x), Ilır Mustafa x (Burak dk. 46 x), Issah x (Süleyman dk. 46 x), Barış xxx, Eze xxx

Yedekler: Birkan, Dialiba, Bilal, Haşim, Hamidovic

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Delarge (dk. 37) (Akhisarspor), Eze (dk. 66 ve 80) (Keçiörengücü)

Sarı kart: Doğukan (Akhisar) Ilır (Keçiörengücü)

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