İçi altın dolu çantayı otobüste unuttu büyük panik yaşadı Otobüs şoförünün dikkati ailenin mutluluğu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçi altın dolu çantayı otobüste unuttu büyük panik yaşadı Otobüs şoförünün dikkati ailenin mutluluğu oldu

İHA

İçi altın dolu çantayı otobüste unuttu büyük panik yaşadı Otobüs şoförünün dikkati ailenin mutluluğu oldu

Manisa’da düğün alışverişine çıkan aile içi yaklaşık 40 bin TL tutarındaki altın ve nakit para dolu çantayı otobüste unuttu. Otobüsten inerken çantayı fark eden şoför altın ve nakit para dolu çantayı aileye ulaştırdı.
Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı 45 D 0133 plakalı otobüs şoförü Kasım Deren, son yolcusunu indirdikten sonra marketten bisküvi almak için otobüsten indi. Otobüse geri bindiği sırada bir koltuğun altında poşet olduğunu fark eden Deren, poşetin içinde altın ve nakit para dolu çanta olduğunu fark etti. Otobüs şoförü Kasım Deren durumu hemen Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı’ya bildirdikten sonra güvenlik kameraları incelendi. Kameralar incelendiğinde bir kadının çantayı unuttuğu anlaşıldı. Akşam saatlerinde çantayı unutan Havva Gürle’nin kendilerine ulaşması sonrası Gürle’ye çantanın güvende olduğunu ve sabah saatlerinde gelip teslim alabilecekleri bilgisi verildi.
İçi yaklaşık 40 bin TL değerindeki altın ve para dolu çantayı kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan Havva Gürle’ye çantası teslim edildi.
Çantanın teslim edilmesinin ardından konuşan otobüs şoförü Kasım Deren, “Saat 16.00 sıralarında sıradan çıkmıştım. Dönüş istikametine gelirken yolcum bitti. Marketten bir şeyler almak için sağa yanaştım ve arabamın içinde bir poşet olduğu gördüm. Poşeti kontrol ettiğimde yüklü miktarda altın ve para vardı. Hemen Kooperatif Başkanımız Erdoğan Akatmacı’ya bildirdim. O da gerekli yerlere durumu haber etti. Daha sonra da çantayı kooperatife teslim ettim. Biz otobüs şoförleri olarak insanların bize evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Böyle şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz” dedi.
Şoförün kendisine ulaşmasının ardından yönetime bilgi verdiğini belirten Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, “Mesai bittikten sonra arkadaşımız bisküvi almak için durmuş. O anda da arabada yolcu yokmuş. Dönüp baktığında çantayı görüyor. Bizi aradı, biz de yönetici arkadaşı aradık. Parayı da teslim aldık. Aile de bize ulaştıktan sonra bugün içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kardeşini evlendirecek diye paralar emanet. 40 bin TL civarında emanet para kaybolunca çok etkilenmiş. Bulunca da çok sevindi. Düğün alışverişi yapacaklarmış, ikinci oğlunu evlendirecekmiş. Biz de bir kişi bir yere alıp gitmedikten sonra bizim şoförlerimizde de hep böyle örnekler yaşadık. Bizim şehir içi sürücülerimiz takdire şayan. Emanetlerini her zaman yerine ulaştırıyorlar” diye konuştu.
Çantanın bulunması sonrası çok mutlu olduğunu belirten Havva Gürle, “Çarşıya çıkmıştım alışveriş yapmaya. Dönüşte gelinimle beraber elimde bir sürü poşet vardı. Arabanın kenarına koyunca poşetleri koltuğun altına girivermiş. Eve girdiğimde fark ettim. Çantam kopuktu değiştirmek istedim. Çantamı da atacaktım. Baktım bulamayınca aklıma otobüs geldi. Allah razı olsun şoför beyden de sahip çıkmış. Kaybettiğimde çok üzülmüştüm. Düğün üstü başımıza böyle bir şey gelmesi çok kötü oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor deplasmanda 
YEREL HABERLER Turgutluspor deplasmanda 
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ...
Manisa FK şampiyonluk için Trabzon'da
YEREL HABERLER Manisa FK şampiyonluk için Trabzon'da
Manisa'da aranan 9 kişi yakalandı, 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da aranan 9 kişi yakalandı, 2’si tutuklandı
(Özel) 500 yıllık festival bu yıl da koronaya takıldı 480 yıldır süren Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl da yapılamayacak Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 481’inci yılı da korona virüs salgını nedeniyle kutlanamayacak Dönemin Manisa Valisi tarafından ‘Saltanat Bakiyesi’ gerekçesiyle yasaklanan ve 25 yıl yapılmayan festival şimdi de korona virüs salgını nedeniyle üst üste ikinci kez yapılamayacak Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık: “Temsili karma ve saçım törenini yapmama adına Mesir Komitesi olarak karar almış bulunmaktayız”
YEREL HABERLER (Özel) 500 yıllık festival bu yıl da koronaya ...
Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
YEREL HABERLER Gördes'te çiftçilere reflektör dağıtıldı
Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine getirdi Alaşehirli gaziler artık dernek binalarına gidebilecek Eski binalarının dik binalarından çıkamayan Alaşehirli gazilerin taleplerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yerine getirdi Karşıyaka Sosyal Tesisleri içinde 20 metrekarelik ahşap bir bina yapılan gazilerden bazıları ilk kez dernek binasına gelmenin mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Gaziler istedi Başkan Öküzcüoğlu yerine ...
Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa’da inceleme
YEREL HABERLER Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa’da inceleme
Kaymakam Yıldırım öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Yıldırım öğrencileri ödüllendirdi
Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor
YEREL HABERLER Akhisarlılar ilçeye ziraat fakültesi istiyor
Manisa’da çevrimiçi slogan yarışması kazananı Selendi’den
YEREL HABERLER Manisa’da çevrimiçi slogan yarışması kazananı ...
Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi yapılacaklar değerlendirildi
YEREL HABERLER Aigai antik kentinde kazı sezonu öncesi yapılacaklar ...
Manisa'da, tek katlı evde yangın
YEREL HABERLER Manisa'da, tek katlı evde yangın
Salihli’de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Salihli’de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
İntihar etmek istedi, komutan ikna etti
YEREL HABERLER İntihar etmek istedi, komutan ikna etti
Yunusemre’de 50 bin fidan ve çalı bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de 50 bin fidan ve çalı bahara hazırlanıyor
Gördes'te 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Gördes'te 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' uygulaması ...
Şehit yakınlarından Başkan Akın’a teşekkür
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından Başkan Akın’a teşekkür
Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol imzaladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, maaş ve promosyonlar için protokol ...
Manisa kurallara uyan en iyi 20 il arasında Korona virüs tablosunda kırmızı renge bürünmeyen 23 ilden biri olan Manisa'da Vali Karadeniz vatandaşları aile içi ziyaretler konusunda uyardı
YEREL HABERLER Manisa kurallara uyan en iyi 20 il arasında Korona ...
Sarıgöl’de Kütüphaneler Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de Kütüphaneler Haftası kutlandı
Manisa FK’ya coşkulu uğurlama
YEREL HABERLER Manisa FK’ya coşkulu uğurlama
Salihli’de 'Kırmızı çizgi' çekildi
YEREL HABERLER Salihli’de 'Kırmızı çizgi' çekildi
Sarıgöl kırmızı çizgisini çekti
YEREL HABERLER Sarıgöl kırmızı çizgisini çekti