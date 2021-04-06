Salihli Devlet Hastanesine enfeksiyon uzmanı atandı

Manisa’nın Salihli Devlet Hastanesi’ne atanan enfeksiyon uzmanı Uzman Doktor Vural Çetin göreve başladı.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Gürsoy, başhekim yardımcıları Uzman Doktor Cemal Çiftçi ile Uzman Doktor Gülcan Çetinkol ve Hastane Müdürü Niyazi Cengiz, göreve yeni Başlayan Çetin’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Çetin, Celal Bayar Üniversitesi Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.

Çetin, “Manisa da uzun yıllar kalınca Salihli’yi tercih ettim. Güzel sakin ve yeşil bir ilçe. Tanıdıkça daha çok seveceğime inanıyorum" derken, Başhekim Gökhan Gürsoy ise, “Yeni göreve başlayan arkadaşımızla güçlendik. Hayırlı olsun. Uzun yıllar Salihli ve çevremize hizmet vereceğine inanıyorum.” dedi.

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