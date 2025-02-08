Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        38 gündür kayıp engelli kardeşlerini bulana ya da yerini bildirene 50 bin TL ödül verecekler

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yeni yılın ilk gününde, 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural'dan (61) 38 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        38 gündür kayıp engelli kardeşlerini bulana ya da yerini bildirene 50 bin TL ödül verecekler
        ABONE OL

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yeni yılın ilk gününde, 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural'dan (61) 38 gündür haber alınamıyor. Yakınları, Hasan Vural'ı bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceklerini açıkladı.

        Alaşehir'in Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Vural, 1 Ocak saat 15.30 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Vural'ın akşam eve dönmemesi üzerine birlikte yaşayan ağabeyi Mustafa Vural (67), polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Vural'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından Hasan Vural'ın en son aynı gün Salihli Tren Garı'nda görüldüğü tespit edildi. Ağabey Mustafa Vural, kardeşini bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceklerini bildirdi.

        'HERKESİN KAPISINI ÇALIYORUM'

        Manisa ve İzmir'de kardeşinin fotoğraflarını gösterip, kapı kapı dolaşarak gören olup olmadığını sorduğunu dile getiren Mustafa Vural, "Kardeşim en son Salihli Tren Garı'nda güvenlik kameralarında görüldü. O günden sonra ona ne olduğunu kimse bilmiyor. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Umutlarımız tükenmişti ancak bir tanıdığımız 10 gün önce kardeşimi İzmir Basmane'de gördüğünü söyledi. İzmir'de ararken bir vatandaş fotoğrafa bakıp, 'Bu kişiyi arama, senden akıllıydı. 10 gün önce buralarda gördüm' dedi. Kimsesizlerin yemek yediği yerlere ve Basmane Polis Karakolu'na gittim, kayıp başvurusunda bulundum. Kardeşimi görenlerden yardım istiyoruz. Onu bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceğiz" dedi.

        'KENDİ BAŞINA YAŞAYAMAZ'

        Abla Emine Okyay (66) ise "Her tarafa kayıp ilanları yapıştırdık. İlk günlerde telefonlar geliyordu ama artık arayan da yok. Kardeşim engelli, kendi başına yaşayamaz. İnsanlardan sigara ya da para ister, verirlerse alır, vermezlerse almazdı. Ama yiyecek ya da kıyafet alacak bilinci yok. Kıyafetlerinin değişmesi lazım, bu kadar süre aynı kıyafetlerle duramaz. Ölü ya da diri, bir haber almak istiyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Gençlerin kavgası kanlı bitti
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        AK Parti kongreleri mesajı
        AK Parti kongreleri mesajı
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Alaşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Alaşehir'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Manisa'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi transfer etti
        Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi transfer etti
        Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa ayakkabıcılar sitesinde yangın
        Manisa ayakkabıcılar sitesinde yangın