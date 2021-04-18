Akhisar'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan (24) dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine Zeytinliova Mahallesi'ndeki evine gidildiğinde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemesinin ardından uzman çavuşun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın bekar olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.