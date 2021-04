Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu projeleriyle dikkat çekiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu tarafından hazırlanan eTwinning Projesi olan SCIENG (Science and English) kapsamında hazırlanan bilimsel İngilizce derginin tanıtımı yapıldı.

Manisa Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Nesibe Öztürk Gürlekoğlu ve 5 kişilik öğrenci takımı pandemi dönemini fırsata çevirip eTwinning projesi hazırladı. Ukrayna, Makedonya ve Türkiye’deki 9 farklı ilden ortaklarla yürütülen ve ismini Fen Bilgisi ve İngilizceden alan SCIENG (Science and English) projesiyle öğrenciler Web 2 araçlarını etkin kullanarak kazanımlar elde etti. Proje yürütücüsü Nesibe Öztürk Gürlekoğlu, “Projemizde ortaokul fen müfredatı İngilizce olarak işlendi ve Stem entegrasyonu yaparak disiplinlerarası çalışmalar öğrenci merkezli gerçekleştirildi. Nihayetinde projemizi bastırdığımız dergimizle taçlandırdık. Projemizin bilimsel çalışmalarını karekod sistemlerle modernize ederek renkli puzzle ve çeşitli oyunlarla zenginleştirerek bir dergide toparladık. Dergimizin yaygınlaştırma aşamasını ilk olarak bizi her daim destekleyen öncü olan müdürümüz Mehmet Emin Efe’ye takdim ettik” dedi.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe de proje yürütücüsü Nesibe Öztürk Gürlekoğlu’na plaket takdim ederek hazırlanan projeden dolayı tebrik etti.

Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Efe beraberinde İngilizce Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Nesibe Öztürk Gürlekoğlu, öğrenciler Kübra Çakmak, Ecrin Türkova ve Melek Çetinkaya ile birlikte önce Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş’ı son olarak da Manisa İl Mili Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’yi ziyaret ederek hazırladıkları bilimsel İngilizce dergiyi takdim ederek projelerini tanıttı.

