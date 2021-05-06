'Sihirli eller, üreten zihinler' projesi çocukların gelişimine katkı sunuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulunda ana sınıf öğretmeni Duygu Tercan Civcir'in de yer aldığı Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'dan 12 okulun ortak olduğu 'Sihirli eller üreten zihinler' projesi sayesinde çocukların hem özgün düşünme yetenekleri hem de motor becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de 10 ilden 8 ilkokul ile 3 anasınıfı olmak üzere 10 ortak okul ile 'Sihirli eller üreten zihinler' (Magical hands, producing minds) eTwinning projesi yaşanan yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak devam ediyor. Türkiye'deki 10 okulun yanı sıra biri Romanya biri de Bulgaristan'dan proje ortaklarının bulunduğunu ifade eden Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Ana sınıfı öğretmeni Duygu Tercan Civcir, projenin amacını şöyle anlattı: "Proje ile birlikte üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Toplumları ileriye götürecek güç, özgün düşünebilen bireylerde yoğunlaşmıştır. Olağan dışı özgün bir yaklaşımla sorunlara bakan, düşünme yeteneği gelişmiş bir çocuk değerli bir şey üretir. Öğrencilerin yeni bir şey deneyimlemelerine olanak vererek, yeniliği benimseyen, özgün düşünebilen çocukların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu proje sayesinde öğrencilerimizin motor becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Projemiz eTwinning 2021 yılı Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon temasını desteklemektedir." dedi.

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