Manisa Büyükşehir çölyak hastalarını unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına yıllardır sürdürdüğü glütensiz gıda paketi desteğine yine devam etti. İl genelinde Manisa Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunan 122 çölyak hastası vatandaşa gıda paketleri teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile birlikte, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan’a Gıda Bankası’nda hazırlanan gıda paketlerini teslim etti. Genel Sekreter Yardımcısı Başkal, Daire Başkanı Aksoy ve Dernek Başkanı Şivecan, çölyaklıların yaşam şartlarını kolaylaştırmak için ileriye dönük yapılacak projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Şivecan, tüm çölyak hastalarının ihtiyaçlarının karşılanması ve farkındalığın arttırılması konusunda desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Dernek Başkanı Halim Şivecan, “Pandemi sürecinde evlere kapandığımız bu zorlu günlerde, çölyak hastalarına yardımlarınız bizleri oldukça mutlu etti. Tüm çölyaklılar adına Cengiz Ergün başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çölyak hastaları için hazırlanan gıda paketlerinin teslimi sırasında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü yaklaşırken ve Ramazan Bayramına kısa bir süre kala; Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile 122 çölyak hastamıza gıda paketi desteğinde bulunduk. Görevli arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın evinde gıda paketlerini teslim ettiler. Çölyak hastalarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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