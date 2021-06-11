Yunusemre Jandarma’dan dolmuşlarda sivil denetim

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Manisa'da Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri dolmuşlarda emniyet kemeri uygulaması yaptı. Dolmuşa sivil olarak binen jandarma personeli otobüslerde emniyet kemerinin kullanımını denetlerken, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dolmuşlarda emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Belirlenen duraklarda dolmuşa sivil olarak binen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek, dolmuşlarda emniyet kemeri kullanımını denetledi. Kural ihlali yapan aracın plaka bilgilerinin uygulama noktasına bildirilmesi sonrası araç trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kural ihlali yapan sürücülere yönelik para cezası uygulanırken, jandarma ekipleri gerek sürücülere gerekse yolculara can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Gün boyu devam eden uygulamada kural ihlali yapan sürücülere toplam bin 492 TL para cezası kesildi.

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