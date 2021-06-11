Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasında olduğu belirtilen ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah polis operasyon düzenledi. Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Hakkari, Ağrı ve Muğla´da düzenlenen baskınlarda A.D., B.Y., R.B., Ö.Ç., İ.C., Ö.S., B.S., H.Z. ve M.M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suç ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-06-11 15:17:07



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