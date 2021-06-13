Alaşehir'de kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Girelli Mahallesinde Mustafa Derelier'e ait kullanılmayan bir evde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alevlerin yükseldiği yangın korku ve paniğe neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan ev küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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