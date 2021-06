Turgutluspor'da kaptandan veda

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor'da takımın geçen yıl 3'üncü Lig'de yaşadığı Play-Off şampiyonluğuna en büyük katkıyı veren isimlerden kaptan Mithat Yaşar, camiaya veda etti. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından doğup büyüdüğü memleketinin takımı Turgutluspor'a şampiyonluk sözünü tutmanın huzuru ile veda ettiğini belirtti. Kendisine desteğini hissettirenlere teşekkür eden Mithat, sosyal medyadaki mesajının son paragrafında, "Kulübünüze sahip çıkmaktan vazgeçmeyin. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz" çağrısında bulundu. Turgutlu'da başladığı uzun soluklu kariyerinde ilçeden Fenerbahçe'ye transfer olup birçok kulüpte forma giyen Mithat, mesajında Başkan Taner Kestaneci ve teknik direktörler İbrahim Cezayir ile Abdullah Ercan'a teşekkür etmedi.

Mithat veda açıklamasında, "Sevgili Turgutluspor ailesi, 2 yıllık sözleşmemin sona ermesiyle doğduğum, büyüdüğüm memleketimin takımından ayrılmış bulunmaktayım. Sizlere verdiğim şampiyonluk sözünü tutmanın huzuru ile veda ediyorum. Her ne kadar hedeflerim, hayallerim yarım bırakılmış olsa da bir gün tekrar buluşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Forma giydiğim süre boyunca desteğini her zaman hissettiren Sayın Belediye Başkanımız Çetin Akın´a, bana Turgutluspor formasını ve kaptanlığını güvenerek teslim eden Hüseyin Güleç başkanıma, Cüneyt Biçer ve Ramazan Kurşunlu hocalarıma ve ekiplerine, kulüp çalışanlarımıza, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Son olarak değerli Turgutluspor taraftarlarının bana göstermiş olduğunuz ilginin ve sevginin bu kadar büyük olacağını tahmin edemezdim. Her şey için teşekkürler Şimşekler, kulübünüze sahip çıkmaktan vazgeçmeyin. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-06-15 14:18:53



