140 damızlık koç üreticilere teslim edildi

Üreticilerin ellerindeki koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıklarının katılımının sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle 17 ilçede 140 adet damızlık koç üreticilere dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteği ile TİGEM'den alınan damızlık koçlar, sürülerdeki kan değişimini sağlayarak, verimliliğin artırılmasına büyük katkı sağlayacak.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir projeye daha imza attı. 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' kapsamında 17 ilçede 40120 baş anaç koyunu olan ve Tarım Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan işletmelere, ellerinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanması amacıyla 140 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi. Mevcut verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında toklu/çebiç, merinos, kıvırcık ve tahirova cinsi koçlar Bursa Karacabey Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nden alınarak 17 ilçede üreticilere teslim edildi. Akhisar ve Salihli'de düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürleri katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını üreticilere ileten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili yürüttüğümüz birçok projede tüm paydaşlarla her türlü işbirliği içerisinde sizlere faydası olacak çalışmaların içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesi nedeniyle sizlerle bir aradayız. Daha önceden de İl Müdürlüğümüzle biyoteknik, biyolojik mücadelede, erken uyarı sisteminde, arıcılık konularında işbirliği yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin gelirlerini artıracak her türlü çalışmanın içerisinde, tüm sektör paydaşları ile birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün burada bulunan merinos, kıvırcık ve tahirova cinsi koçlarımızı TİGEM'den aldık. 140 adet damızlık koçu üreticilerimizle buluşturuyoruz" dedi.



Yüzde 75 hibeli olarak teslim edildi

Heyet olarak gidilerek hayvanların seçiminin yapıldığını belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Umarım sizlere faydalı olacaktır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemizin kırmızı et açığının kapatılmasında en önemli sektörlerden bir tanesi. Koyunculukta da sürekli kendi koçlarınızı kullanmayla oluşan akrabalığın azaltılması, kan değişiminin sağlanmasının önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Size bu koçları yüzde 75 hibeli olarak Büyükşehir Belediyesi desteğiyle teslim ediyoruz. Umarım hayırlı uğurlu olur" ifadelerini kullandı.



"Kırsal kalkınmaya ayırdığı bütçeden dolayı teşekkür ediyorum"

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir projemizin daha dağıtım törenindeyiz. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem de İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimizin gayretleri var. Buradan inşallah bu koçlarla koyunculuk yapan üreticilerimizin sürülerinin verimleri için iyileşmenin sağlanması sağlanacak. Koyunculukta koç en önemli materyal. Bunlar da TİGEM'de yetiştirilmiş ırkları. Dolayısıyla bu koçlar sürülere katıldığı zaman bu ırkın getirmiş olduğu verimi ve kaliteyi sürülere sağlamış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tarıma ve kırsal kalkınmaya ayırmış olduğu bütçeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal hizmetler alanında çalışan tüm ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili diğer projelerimde gerçekleşmeye devam edecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.