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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz Demirci ve Köprübaşı’nda incelemelerde bulundu

İHA

Vali Karadeniz Demirci ve Köprübaşı’nda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Demirci ve Köprübaşı ilçelerini ziyaret ederek bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde incelemelerde bulunarak ilçelere özgü ürünler hakkında bilgi aldı.

Demirci ziyareti
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Demirci ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Demirci Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Demirci Ziraat Odasına ziyarette bulundu.
İlk olarak Kaymakam Adem Kaya’yı makamında ziyaret eden Vali Karadeniz, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Kaya’dan bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı Selami Selçuk’u ziyaret eden Vali Karadeniz, belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Demirci İlçesi ziyaretinde Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından Vali Karadeniz’e yüzyıllardır önemli bir geçim kaynağı olan, makina halıcılığı ile halı piyasasında yeniden söz sahibi konumuna gelen, duvardan duvara ve cami halısı üretiminde Türkiye’de ve yurt dışındaki pazarda önemli bir yeri olan halıcılık faaliyetlerinin gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla ilçede yapılması düşünülen Halı Müzesi ve Halı Deneyimleme Atölyesi Projesi ve yerine ilişkin bilgi verildi.
Vali Karadeniz’ e ziyaretinde Demirci ilçesi için önemli olan ve Çin’de ‘Hayatın meyvesi’ olarak bilinen şifa kaynağı hünnap meyvesinin üretimine ilişkin de Kaymakam Kaya ve Başkan Selçuk’tan bilgi aldı. Hünnap meyvesinin üretiminin arttırılması çalışmalarının orman köylüsünün kalkındırılması açısından önemli olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, ‘Demirci Hünnabı’ olarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almış olmasının da sevindirici olduğunu belirtti.
Vali Karadeniz daha sonra Demirci Ziraat Odasını ziyaret ederek, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya’dan, oda faaliyetleri, ilçede yapılan tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar ile projelere ilişkin bilgi aldı.
Ziyarette Vali Karadeniz’e Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve yetkililer eşlik etti.

Köprübaşı ziyareti
Köprübaşı ilçesine de giden Vali Karadeniz, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Çilek Hali ve Nar Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.
Vali Yaşar Karadeniz ilk olarak Köprübaşı Kaymakamı Yasin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Karadeniz, Belediye tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Başkanvekili Halil Argun’dan bilgi aldı.
Vali Karadeniz, kaymakamlık ve belediye ziyareti sonrasında ilçede bulunan Çilek Hali ve Nar Tarım Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu.
Vali Karadeniz ilk olarak Köprübaşı ilçesinde yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabilen ve ilçenin markası haline gelen çileğin alımsatımının yapıldığı Çilek Halini ziyaret etti. Burada çilek üreticileri ve alıcıları ile sohbet eden Vali Karadeniz, Köprübaşı İlçesinde 3 çiftçinin devlet desteğiyle 500 metrekarelik alanda başlattığı çilek üretiminin, ilçenin kaderini değiştirdiğini ve zamanla çilek üretiminin ilçe için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, üreticilere bol ve hayırlı kazançlar diledi.
Vali Karadeniz daha sonra ilçede bulunan Nar Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en kaliteli narlarının yetiştiği Köprübaşında çilek üretiminden sonra nar üretiminin de ilçe için önemli olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, soğuk hava deposu ve narın saklanma koşulları hakkında yetkililerden bilgi alarak, burada çalışan işçilerle sohbet etti.
Vali Karadeniz’e ziyarette Kaymakam Yasin Gürkan, Belediye Başkan Vekili Halil Argun, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve yetkililer eşlik etti.

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