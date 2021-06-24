MASKİ su sorunlarını gideriyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde su sıkıntısının yaşandığı mahallelerdeki sorunu çözmek için çalışıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesinde yeni sondaj kuyusu çalışmalarını sürdürürken, Gölmarmara ilçesine bağlı Yunuslar Mahallesinde de özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorununa Çamköy Mahallesinden döşenecek olan 3 kilometrelik terfi hattı ile çözüme kavuşturacak.



Bostancı Mahallesine yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı mahallesinde yeni sondaj kuyusu çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. MASKİ Kırkağaç İlçe Şefi Fahri Dinçer, mahalle muhtarı Mehmet Tarlacı ile birlikte çalışmaları yerinde takip etti.



“Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömürler versin”

Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, mahallesinde 30 yıl öncesinden açılmış 2 adet sondaj kuyusu olduğunu, ama bu kuyuların son dönemlerde özellikle yaz mevsimlerinde mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayamadığını belirtti. Muhtar Tarlacı, “İçme suyu ihtiyacımızdan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk. Sağ olsunlar sorunumuza kayıtsız kalmayıp bize yeni bir sondaj kuyusu açtılar. Yeni kuyumuz kullanıma alındıktan sonra mahallemize yeterli miktarda içme suyu sağlanacaktır. Sadece bu konuda değil daha birçok konuda Büyükşehir Belediyemizin mahallemize hizmetleri oldu. Mahallemizin neresine bakarsanız bakın Büyükşehirden izler görebilirsiniz. Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e mahalle halkım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah Başkanımıza uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.



MASKİ, Yunuslar Mahallesinde su sorununu çözüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Çamköy Mahallesinden Yunuslar Mahallesine 3 kilometre içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşanan Yunuslar mahallesindeki sorun çözüme kavuşacak.



Muhtar Tosun, Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti

Yunuslar Mahalle Muhtarı Süleyman Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, “Mahallemize içme suyu yüksek kotlardan gelen doğal kaynak suyu ile sağlanıyordu. Özellikle yaz aylarında suların derinlere çekilmesiyle birlikte kaynaktan gelen su mahallemize yetmez olmuştu. MASKİ Genel Müdürlüğü mahalle halkımızı mağdur etmemek adına mahallemize tankerlerle su taşıyordu. Bu soruna kesin çözüm olmak adına Çamköy mahallesinden bizim mahallemize içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladılar. Çalışmalar tamamlandıktan sonra artık içme suyu bizim için sorun olmayacak” ifadelerini kullandı.

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