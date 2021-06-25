Baraj Gölünde kaybolan genç kadının cesedi bulundu Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin arasında bulunan Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren 33 yaşındaki genç kadının cansız bedeni yaklaşık 4 saat sonra bulundu

Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin arasında bulunan Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren 33 yaşındaki Serpil Dayan’ın cansız bedeni yaklaşık 4 saat sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi tarafından bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, erkek arkadaşı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Çakırcaali Mahallesinde ikamet eden Halil Çetin (35) ve Serpil Dayan (33) piknik yapmak ve serinlemek için Manisa’nın Alaşehir ilçesi ile Sarıgöl ilçesinin sınırında bulunan Afşar Baraj Gölüne gitti. Göl kenarında bir süre vakit geçirdikten sonra Serpil Dayan, iddiaya göre, yüzme bildiğini belirterek baraj gölüne girdi. Kenarda bekleyen Halil Çetin, Serpil Dayan’ın su içinde çırpınması üzerine suya dalarak genç kadını kurtarmak istedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca talihsiz kadını su içinde arayan Halil Çetin durumu saat 17.00 sıralarında ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri geldi. Gelen ekipler tarafından kıyı bölgelerde yaklaşık 2 saat aranan talihsiz kadının cesedi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibinin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu kıyıdan yaklaşık 50 metre ileride buldu. Sudan çıkarılan ceset otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken Serpil Dayan’ın boğulmadan önce yanında olan erkek arkadaşı Halil Çetin jandarma tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Olayı duyar duymaz baraj gölüne geldiklerini anlatan Halil Çetin’in annesi Elif Çetin, “Piknikteydik oradan ablama çay içmeye gittik. Biz oradayken telefon geldi. Telefonu torunum açtı. Babası ona bağırarak babaanneni telefona ver çabuk demiş ben ne olduğunu anlayamadım. Aldım telefonu ‘Anne Serpil barajda gözümün önünde kayboldu, Serpil boğuldu, Serpil yok diye bağırmaya başladı. Böyle duyduk biz de hemen buraya geldik” dedi.

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