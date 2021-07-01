Aldığı plaketi oğluna verdi

“Babam” isimli kısa filmiyle Sağlık Sen’in kısa film yarışmasında ikinci seçilerek Ankara’da düzenlenen törenle ödülünü alan Manisalı sağlıkçı İsmail Aybey, filmde rol alarak korona virüsten babasını kaybeden bir çocuğu canlandıran oğlunu sahneye çağırarak plaketi oğluna takdim etti.

Sağlık Sen tarafından ülke genelinde, sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelede yaşadığı zorlukları anlatan kısa film yarışması düzenledi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan İsmail Aybey’in yazıp yönettiği pandemi temalı “Babam” isimli kısa film yarışmada 2. seçildi. Ankara’da düzenlenen törenle Aybey ödülünü Sağlık Sen Başkan Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan’ın elinden aldı. Törende konuşma yapan İsmail Aybey, “Korona virüs ortaya çıktığı günden beri, şüphesiz hepimizin hayatını etkiledi. Ama en çok da bu süreçle mücadelede ön planda olan sağlık çalışanlarını etkiledi. Çoğu sağlıkçı arkadaşım, eşinden çocuğundan ayrı yaşamaya mecbur kaldı. Hastalığın pençesinde kıvranan, hastalığa yenik düşüp vefat eden çok arkadaşımız oldu. Ben de sağlık çalışanlarının verdiği amansız mücadeleyi kısa filmime yansıtmak istedim. Filmimde, korona virüsten arkadaşını kaybeden, daha sonra da kendisi vefat eden bir doktorun eşinin ve çocuğunun yaşadığı zorlukları dile getirmeye çalıştım. Bu filmde eşim ve çocuğum da oynayarak bana destek oldular. Filmde emeği geçen herkesi kutluyorum. Eğer müsaadeniz olursa, almış olduğum ödülü, babası korona virüsten ölen bir doktorun oğlunu canlandıran oğlum Bekir Mert’e takdim etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Aybey konuşmasının ardından oğlu Bekir Mert’i sahneye davet ederek aldığı plaketi oğluna takdim etti.

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