Manisa’daki kesimevleri Kurban Bayramına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kula, Selendi, Gördes, Sarıgöl ve Soma ilçelerine kazandırılan modern kesimevleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dini vecibesini yerine getirecek vatandaşlar için uygun hale getirildi. Mezbahalarda temizlik, hijyen ve ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, bayram öncesinde, bayramda ve sonrasında vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.

Tüm birimleriyle vatandaşların Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Selendi, Kula, Gördes, Soma ve Sarıgöl ilçelerine kazandırdığı modern mezbaha tesislerini de bayrama hazır hale getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Selendi, Kula, Gördes, Soma ve Sarıgöl ilçelerimizdeki mezbahalarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin dini vecibelerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için bayram öncesi, bayramda ve sonrasında çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyoruz” diye konuştu.

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