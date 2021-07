Turgutlu Belediyesi sporda engelleri kaldırıyor

Turgutlu Belediyesi spor alanında hayata geçirdiği projelerde bir ilki daha gerçekleştiriyor. “Mutlu Cuma” isimli projede sporda engeller kaldırılarak özel gereksinimli çocuklara yönelik spor aktiviteleri düzenlenecek.

Her yaştan vatandaşın yüzünü gülümseten projelere imza atan Turgutlu Belediyesi, “Mutlu Cuma” projesiyle bu kez özel gereksinimli çocukların yüzünü gülümsetecek. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 7 Eylül Kapalı Spor Salonu’nda özel gereksinimli çocuklar için spor etkinlikleri düzenlenecek. Spor etkinliklerinde basketbol ve voleybol ile birlikte spor egzersizleri de yapılacak. Her özel gereksinimli öğrenciyle bir antrenör birebir ilgilenecek. Gruplar ise en fazla 5 kişilik olacak.

Turgutlu Belediyesinin ilk kez hayata geçirdiği ve ücretsiz olan spor etkinliklerine ise kayıtlar başladı. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yer alan Engelli Masası’ndan kayıtların yapıldığı etkinlikler hakkında 0236 313 27 27 / dahili no 1031 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alabilecek.

Mutlu Cuma projesiyle özel gereksinimli çocukların mutlu olmasının amaçlandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Hayatı birlikte paylaştığımız, tüm engelleri birlikte aştığımız özel gereksinimli çocuklarımız ve ailelerine yönelik belediyemizde spor alanında ilk defa kıymetli bir projeyi gerçekleştiriyoruz. ‘Mutlu Cuma’ isimli projemizde hem özel gereksinimli çocuklarımızın mutlu olmalarını hem de ailelerimizin birkaç saatte olsa kendilerine vakit ayırabilmelerini amaçlıyoruz. Bununla birlikte spora yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek özel gereksinimli çocuklarımızın Turgutlu’muzu profesyonel liglerde temsil edebilmeleri adına ileride takım kurmayı da hayal ediyoruz. Çocuklarımız mutlu olursa bizler de mutlu oluruz” dedi.

