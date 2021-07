Aslay: “Her bir damla suyun önemini bilmemiz gerekiyor”

MASKİ Genel Müdür Burak Aslay, su kaynaklarının bilinçsiz ve amacı dışında kullanımının devam etmesi durumunda kısa bir süre içerisinde kuraklığa varan sorunlar yaşanabileceğinin altını çizdi. Aslay ayrıca, Kurban Bayramında dini vecibenin yerine getirilirken içme suyunun israf edilmeden kullanılmasının önemine de değindi.

Küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Artan nüfus, su kaynaklarının bilinçsiz ve amacı dışında kullanılması kuraklık tehdidini de beraberinde getiriyor. Bu duruma son vermek için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü de öncelikli olarak vatandaşlardan su kaynaklarını kullanırken dikkatli olmasını istedi. En önemli su kaynağının tasarruf yapmak olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa’mız bereketli Gediz ve Bakırçay Ovaları ile ülkemizin, bölgemizin adeta gıda ambarı konumunda bulunuyor. Ancak tarımsal sulama barajlarımızdaki su miktarı her yıl bir önceki yıla göre daha da azalıyor. Biz bu durumu açtığımız içme suyu sondajları dolayısıyla yakından biliyoruz. İçme suyu kaynakları ile maalesef ki vatandaşlarımız tarım arazilerini suluyor. Bu durumda su kaynakları için en önemli tehditlerden birini oluşturuyor. Su veriminin düştüğü sondajlarımıza her yıl ilave kolon borusu ekleyerek daha da derinlere inmek zorunda kalıyoruz” dedi.

"Suyumuzu israf etmeyelim"

Kurban Bayramına çok az bir süre kaldığını belirten Genel Müdür Aslay, “Kurban Bayramında su kullanımında doğal olarak artış yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında da su kaynaklarında azalma yaşanabilmektedir. Bağ, bahçe gibi alanlarda sulama yaparak suyu amacı doğrultusunda kullanan vatandaşların hakkını gasp etmemek gerekiyor. Dini vecibemizi yerine getirirken de suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin, ‘Akan bir nehrin kenarında olsanız bile suyu israf etmeyiniz’ Hadisi Şerif’ini kendimize düstur edinerek suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Çok daha dikkatli olmamız gereken bir noktaya geldik”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Çok daha dikkatli olmamız gereken bir noktaya geldik. Vatandaşlarımız bu ciddi sorunun tam anlamıyla farkında olmayabilir ama uyarı yapmak bizim görevimiz. Her bir damla suyun önemini bilerek su kullanımı noktasında çok titiz olmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde hem ciddi tedbirler alıyoruz hem de ilimize yeni su kaynakları kazandırıyoruz. Ancak biz ne kadar önlem alsak da yaşanan kuraklık bazı tedbirlerimizi yetersiz bırakabiliyor. Kurum olarak aldığımız önlemler, vatandaşlarımızın su kullanımına titiz bir şekilde yaklaşması durumunda anlam kazanacaktır. Suyumuza her zaman söylediğimiz gibi hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.