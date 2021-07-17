Manisa FK Orgill'le imzaladı

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MANİSA, (DHA)Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill transferi resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Dever Orgill" ifadesi kullanıldı. Geçen sezon Antalyaspor forması giyen Jamaikalı oyuncu, 32 maça çıkıp 1 gol attı. Geçtiğimiz sezonlarda Ankaragücü forması da giyen 31 yaşındaki forvet 16 defa Jamaika Milli Takımı'nda top koşturdu. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-07-17 12:32:01



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