Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayram namazı sonrası hem camide hem de kurban kesim noktalarında vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kurban Bayram namazını Tekeliler Mahallesinde kıldı. Bayram namazı için sabah erken saatlerde Tekeliler Mahallesine giden Başkan Çelik cami avlusunda bir süre vatandaşlarla sohbet ederek bayramlaştı. Namaz sonrasında Mahalle halkının çay davetine katılan Başkan Çelik, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Çay eşliğinde edilen sohbetin ardından Tekeliler Mahallesinden ayrılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kurban kesim yeri olarak belirlenen Alaybey ve Nurlupınar pazar yerlerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kurbanlarını kesen vatandaşları tek tek dolaşan Başkan Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı seçildiği ilk yıldan itibaren her bayram farklı mahallelerde bayram namazını eda ettiğini ifade eden Başkan Çelik “Her bayram olduğu gibi bu bayramda vatandaşlarımız ile bir aradayız. Bugün namazımızı Tekeliler Mahallemizde eda ettik. Namaz sonrası vatandaşlarımız ile bir araya gelerek bayramlaştık. Bayramın bereketinden faydalandık. Burada vatandaşlarımız ile bir süre sohbet ettikten sonra Kurban kesim alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Bilindiği gibi Şehzadeler Belediyesi olarak Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın rahatlıkla kurbanlarını kesebilmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımıza bu alanlarda ikramlarda bulunuyoruz. Bu şekilde sabah erken saatlerde kurbanını kesmeye gelen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olmuş oluyoruz. Bu günde kesim alanlarında arkadaşlarımız stantlarımızı kurdular meyve suyu ve kek gibi ikramlarımızdan dağıtıyorlar. Bizde bugün kesim alanlarına gelerek burada ki vatandaşlarımız ile bayramlaşma fırsatı bulmuş olduk" dedi.

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