Akhisarspor sahaya indi



AKHİSAR, (DHA)Süper Lig'den düştükten sonra geçen sezon TFF 1'inci Lig'e de veda edip kendisini 2 yıl içinde 2'nci Lig'de bulan Akhisarspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, teknik direktör Muhammet Yılmaz yönetiminde gerçekleşen sezonun ilk çalışmasına kadroda geçen yıldan kalan genç ve altyapı ağırlıklı yerli futbolcular katıldı. İlk antrenmanı başkan Evren Özbey ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Yeşil-siyahlı ekip, ilk etap çalışmalarının ardından 11-23 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek.Geçen sezon küme düştükten sonra kadrosundaki yabancılar Sissoko, Milan Lukac, Raheem Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon Delarge, Alya Toure, Paul Keita, Nsima Peter ve Martins Onyebueke'nin serbest kaldığı Akhisarspor'da Doğukan, Kadir ve Orhan ayrılıp, Çekdar da kontratını tek taraflı feshetmişti. Geçen sezon devre arasında transfer yasağını alacaklı eski futbolculardan muvafakatname alarak açan, halen transfer yasağı bulunan Akhisar ekibi, kadrosunu takviye etmek için hamle yapmadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA

2021-07-24 11:28:38



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