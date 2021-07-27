SGK borçları yeniden yapılandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK borçları yeniden yapılandırılıyor

İHA

SGK borçları yeniden yapılandırılıyor

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK’na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası borçları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek5 tarım sigortası, BAĞKUR prim borçları ve ihya tutarlarının uygun koşullarla yeniden yapılandırıldığını belirterek, yapılandırmanın detayları ve avantajları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yavuz Kurt açıklamasında, yapılandırmanın devletle barışarak temiz bir sayfanın açılması, işverenlerin geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları maliyetlerin azaltılması, ayrıca prim borçlarını ödemek veya ihya etmek suretiyle emekliliğe hak kazanacaklar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Başvurular için son gün 31 Ağustos
Vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar il ve ilçe merkez müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri gibi eDevlet şifreleri ile elektronik ortamda da başvurularını yapabileceklerini kaydeden Kurt, “İşverenlerimiz eSigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi, sigortalılarımızda, isteğe bağlı, Ek5 tarım sigortası ve BAĞKUR prim borçları için eDevlet üzerinden İl veya Merkez Müdürlüklerimize gelmeden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.” dedi.

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak?
Hangi borçların yapılandırma kapsamına alındığı hakkında da açıklamalarda bulunan Kurt şunları söyledi: “İşverenlerimizin 2021 nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi borçları, 30 Nisan 2021 ve önceki tarihlerde yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları, 30 Nisan 2021 (bu tarih dâhil) tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları, esnaflarımızın, avukatların, mimar, mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin 4/1b (BağKur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı, Ek5 (Tarım), Ek6 (Taksi ve dolmuş şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ayrıca fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırılabilecek.”

İdari para cezaları nasıl yapılandırılacak?
İdari para cezalarının yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamlarının silineceğine dikkat çeken Kurt, “Buna göre, 30 Nisan 2021 günü veya bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yarısı ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bu tutar üzerinden YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak miktarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak.” diye konuştu.
Yapılandırılan borçların peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebileceğinin altını çizen Kurt, “Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı da sağlanmış olacak. Örneğin, borcunu 18 ay taksitlendiren vatandaşımız 36 ayın sonunda borcunu ödemiş olacak. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 01 Kasım 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam etmek için ilk iki taksit süresinde ödenmeli. Bu sebeple, 01 Kasım 2021 vadeli ilk ve 31 Aralık 2021 vadeli ikinci taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir.” dedi.
Borç asıllarına (anapara) uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplamasının yapılacağını anlatan Kurt, hesaplanan tutarın peşin ya da taksitler halinde ödenebileceğini söyledi.

“Borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 90 indirim fırsatı var”
Borcun 01 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave hesaplanacak tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacağını kaydeden Kurt, “Borcun ikinci taksitin ödenmesi esnasında yani 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde de, borç aslına ilave YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 01 Kasım 2021 tarihine kadar dosyalarının bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini borçlanabileceklerdir. İhya bedelleri taksitlendirilemeyecek, 01 Mart 2021 tarihine kadar bir seferde yani peşin olarak ödenecektir. İhya sürelerinin kısmen borçlanılması ise söz konusu olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

GSS prim borçları da yapılandırılıyor
Genel sağlık sigortası borçlarının da yapılandırmaya dahil olduğunu kaydeden SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt açıklamasını şöyle tamamladı: “2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları 31 Aralık 2021 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebilecektir. Ayrıca, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine daha önce hiç başvurmamış olanlar, 30 Kasım 2021 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurduklarında, yapılacak gelir testiyle ikamet ettikleri hanede kişi başına düşen gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde GSS prim borçları tamamen silinecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 ...
Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı
YEREL HABERLER Memur-Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini ...
Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ışıl ışıl oldu
2021 yılı üzüm işçi fiyatları belirlendi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminde çalışacak işçilere günlük 85 TL, yükleme ve bandırmada çalışacak işçilere de günlük 180 TL ödenecek
YEREL HABERLER 2021 yılı üzüm işçi fiyatları belirlendi Manisa'nın ...
Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Bıçak ve sopalı kavgada kan aktı: 1 ölü, 5 ...
Başkan Çerçi Milletvekili Özkan'la esnaf ziyareti yaptı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Milletvekili Özkan'la esnaf ziyareti ...
Manisa'da ormanlık alanda 287 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da ormanlık alanda 287 kök kenevir ele ...
Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da zincirleme kaza: 14 yaralı
Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
YEREL HABERLER Manisa'da LGS şampiyonları ödüllendirildi
Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı (2)
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi ...
Manisa CBÜ personeli kan ve kök hücre bağışında bulundu
YEREL HABERLER Manisa CBÜ personeli kan ve kök hücre bağışında ...
Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
Altyapıdan A takım kadrosuna Turgutlu Belediyesporlu Nida Yağmur Tezcan 2. Lig kadrosunda
YEREL HABERLER Altyapıdan A takım kadrosuna Turgutlu Belediyesporlu ...
Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü
YEREL HABERLER Üzüm bağları dolu ve fırtınadan zarar gördü
Manisa FK Guevin Tormin ile anlaştı
YEREL HABERLER Manisa FK Guevin Tormin ile anlaştı
Turgutluspor doğru yolda
YEREL HABERLER Turgutluspor doğru yolda
Manisa BBSK'lı dağcılar Türkiye'nin zirvesine tırmandı
YEREL HABERLER Manisa BBSK'lı dağcılar Türkiye'nin zirvesine ...
Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit edilecek Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün sezon hazırlıklarını değerlendirdi “Turgutlu’yu futbolda mutlu bir şehir haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Hazırlık maçlarıyla eksiklikler tespit ...
Başkan Çerçi Yuntdağı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Yuntdağı'nda incelemelerde bulundu
MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor
YEREL HABERLER MASKİ, içme suyu depolarının tadilatına devam ediyor
Defineciler antik şehri ortaya çıkardı Manisa’da daha önce bulunan lahit ve sütunlardan dolayı 1. derece sit alanı ilan edilen Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tespit edilen onlarca antik dönem yapısı ortaya çıktı Kemerli odalar ve nişlerin olduğu yapıların orman içinde ağaçların altında kaldığı görülürken çevredeki tarlalarda ise çok sayıda sütun ve mimari eserlerin varlığı dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Defineciler antik şehri ortaya çıkardı Manisa’da daha ...
Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni gelişmeler 2 şüpheliden biri adli kontrol şartı ile diğeri de ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kenevir ekimine yapılan suçüstü baskında yeni ...
Manisa’da 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 43 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı