Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşar Mahallesi'nde V.V. (27) isimli şahsa ait ikamette uyuşturucu madde bulunduğu ve içildiği bilgisi üzerine gece saat 22.30’da ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabancadan çevrilen tabanca ve 13 adet tabanca mermisi bulundu. Ayrıca ikamette bulunan L.K.'ye (24) ait motosikletin motor ve şase numarasının kazınmış olduğu tespit edildi. V.V. isimli şahıs ile evde bulunan L.K., C.Ö. (19) ve U.K. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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