Sarıgöl'de freni boşalan tır şarampole uçtu: 1 yaralı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde freni boşalan tır şarampole uçtu. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Ziyanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EşmeAlaşehir istikametine doğru seyir halinde olan M.A. (50) yönetimindeki dolgu malzemesi yüklü tırın bir anda frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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