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Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak

İHA

Ortak alanlarla 2 yerine 4 fakülte binası kazandırıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, temeli atılan Derslik ve Merkezi Birimler binası ile 4 fakülte binası birden kazanacak. ‘H’ şeklinde planlanan yeni binada 4 fakülte dekanlığı ve ortak derslikler yer alacak. 2022 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanan Derslik ve Merkezi Birimler Binası Manisa’da parasal anlamda en büyük yatırımlardan birisi olarak dikkat çekiyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Derslik ve Merkezi Birimler Binasının temel atma töreni üniversitenin Muradiye’deki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Temel atma törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Azmi Açıkdil, eski bakanlardan ve Üniversite Vakfı Başkanı Rıza Akçalı, rektör yardımcıları, ilçe belediye başkan yardımcıları, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Üniversitemiz salgın sürecinde yaşanan bütün aksaklıklara rağmen üzerine düşenleri fazlasıyla yapmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde yayımlanan istatistikler içerisinde devlet üniversiteleri arasında 6., bölgemizde de birinci durumdayız. Başarının altında imzası bulunan başta bilgi işlem çalışanlarını ve bu sürece katkı sağlayan tüm idarecilerimizi ve şu an burada bulunamayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Binamızın güzel bir hikayesi var”
Temeli atılan binanın aslında ilk olarak 2 fakülte olarak tahsis edildiğini kaydeden Rektör Ataç, “Bu temelini atacağımız Merkezi Derslik ve 4 fakülte binasının çok güzel bir hikayesi var. Bugün temelini atacağımız, yarın yavrularımızın okuyacağı eğitimli insanların yetişeceği bu bina 2 fakülte binası olarak Strateji Daire Başkanlığı tarafından bize tahsis edilmişti. Şu an burada bulunan Yapı İşleri Daire Başkanlığının güzide çalışanları ve görev alan idareci arkadaşlarımızla baş başa vererek 2 fakülte binasından nasıl 4 binayı nasıl çıkarırızın gayretiyle bugünkü noktaya ulaştık. Dikdörtgen bir planla her köşeye bir fakülte dekanlığı planlayarak diğer bölgeleri ortak planlayarak şu an burada bize değer verip dinleyen dönemin Strateji Daire Başkanı ve dönemin Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal’a teşekkür ediyoruz. Yüzde 20’lik bir artışla 4 fakülte binasına çıkardık üniversitemiz 2 fakülte binası yerine aynı anda 4 fakülte binası kazanmış olacak. Eğitimi çok önemsiyoruz. Bugün bu açılışı ülkemizi saran yangınların gölgesi altında gerçekleştiriyoruz. Yangınlarda yitirdiğimiz vatandaşları rahmetle anıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu amfilerde bu dersliklerde başta insana saygı duyan, insanı seven, yaratılmış her bir canlıyı seven, her bir bitkiyi, ağacı seven ve saygı duyan bireylerin yetişmesi sizin duyarlılığınız çok önemli. Bugün hep söylüyoruz ciğerimiz yanıyor yüreğimiz yanıyor. Çevreye duyarlı insana duyarlı bireylerin yetişmesi başta aileler ve siz bu sürece katkı sağlarsanız bu binalar o zaman anlam kazanır” diye konuştu.
Rektör Ataç konuşmasının sonunda binanın 2022 yılının Kasım ayında bitirilmesinin planlandığını söyledi.

“Türkiye’nin geleceğine atılmış bir temel”
Temeli atılan binanın önemli bir eğitim merkezi olacağına dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise şunları söyledi:
"Manisa üreten bir şehir, hem sanayisiyle hem tarımıyla Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri. Bu üretimin de sürekliliğinin olması ve gelişme hızının devam etmesi bu sektörlere hem sanayiye hem tarıma insan yetiştirmemizle lazım. Burada üniversitemizin ve diğer eğitim kurumlarımızın önemi ortaya çıkıyor. Bugün 4 fakülte binamızı bünyesine alacak olan hizmet binasının temelini atıyoruz. Buradan mezun olacak gençlerimiz okulu bitirdikten sonra hem Manisa’da hem de Türkiye’nin diğer bölgelerinde önemli hizmetlerde bulunacaklar. Bugün atacağımız temel Türkiye’nin geleceğine atılmış bir temeldir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde birçok sektör sendeye uğradı bunun hepimiz farkındayız. Bu anlamda bu yatırım ilimizdeki parasal anlamda en büyük yatırımlardan biridir bunun da altını çizmek istiyorum.”
Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Derslik ve Merkezi Birimler Binasının temeli atıldı.

Tek bina 4 fakülte
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü’nde inşasına başlanan MCBÜ Derslik ve Merkezi Birimler Binası 15 bin 500 metrekare alanı kapsayacak alanda inşası gerçekleşecek. Binada, 4 fakülte ve dekanlık binaları, 1 konferans salonu, 1 kütüphane, 5 bilgisayar laboratuvarı, 4 amfi, çeşitli büyüklüklerde 82 derslik, 1 kafeterya, 4 arşiv odası ve 162 idari personel odası bulunacak.

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