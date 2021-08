Turgutlu Meclisi gündemindeki maddeleri görüştü

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Ağustos Ayı Meclis Toplantısında dört madde ve bir ek madde görüşüp karara bağlandı.

Ağustos ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, “Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarını büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ettiğini, meydana gelen yangınların bir an önce sona ermesini ümit ettiğini ve yangınla mücadele eden tüm ekiplere sabır, güç ve kuvvet diledi. Başkan Akın, Konya Meram’da meydana gelen insanlık dışı acı olayda yedi vatandaşın katledilmesinde büyük üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkan Akın ayrıca Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu cinsel saldırıya uğrayarak vahşice katledildiği haberini dün büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “kadın cinayetlerinin engellenmesi için acilen tüm önlemlerin alınması zorunluluktur. Azra'nın ve katledilen binlerce kadının hesabının sorulması en büyük dileğimizdir.” ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başkomutanlık unvanının verilişinin 100., Çanakkale Zaferi’nin dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nin 106., Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100., Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarma yolundaki en önemli zaferlerimizden biri olan Büyük Taaruz’un yıl dönümlerini, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlayan Başkan Akın, “30 Ağustos’u Türk Halkına Zafer Bayramı olarak armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu kutlu mücadelenin parçası olan, koruyup, yaşatan tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi, kahraman Cengiz Topel’i, Trabzon Maçka’da emniyet güçlerimiz ile hain terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmanın ardından PKK’lıların yerini emniyet güçlerine haber vererek yaşından çok büyük kahramanlık örneği gösteren Eren Bülbül’ü, Ülkü Adatepe, Can Yücel, Süleyman Saba, Müşfik Kenter, Celal Bayar, Turgut Uyar, Ebulfez Elçibey başta olmak üzere Ağustos ayında hayatını kaybeden isimleri andı.

Konuşmasında 22 yıl önce yaşanan Marmara Depreminde hayatlarını kaybedenleri de rahmetle anan Başkan Çetin Akın, Marmara Depreminin acısını unutmayacağını belirtti. Başkan Akın Ağustos ayında 4 farklı oturumda gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek tüm adaylara sınavlarında başarı dileklerinde de bulundu.

Ağustos ayı meclis toplantısının birinci gündem maddesinde 2021 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşüldü. Gündemin birinci maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi 06/07/2021 tarihli 60 sayılı Turgutlu Belediye Meclis Kararı ile “Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile İmar Komisyonuna” sevk edilen Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alanların tespiti konusu hakkındaki Komisyon Raporları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereği Güney, Karaoluk, Ören, Sivrice ve Yunusdere Mahallelerinde kadastro çalışmalarında görev alacak her mahalle için 6 adet olmak üzere toplam 30 adet bilirkişinin Belediye Meclisinde onaylanması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ek gündem maddesi olan gündemin dördüncü maddesi eylül ayında yapılacak olan Meclis Toplantısının Kurtuluş Şenliklerinin yapılacağı 07.09.21 tarihine denk gelmesi sebebiyle, Eylül ayı Meclis Toplantısının 08.09.21 Çarşamba günü saat 18.00’da Belediye Meclis salonunda yapılması husus görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

