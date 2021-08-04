Mollaahmetler’e kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler mahallesinde açtığı yeni sondaj kuyusunda gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından terfi hattı bağlantısını sağlayıp, mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sondaja yaptığı pompa montajının ardından mevcut terfi hattına bağlantısı yapılan sondaj ile mahalleye yeterli miktarda içme suyu sağlanmış oldu.



“MASKİ, bizi bu sıkıntıdan kurtardı”

Mollaahmetler Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, yeraltı su seviyelerinin daha derinlere çekilmesiyle birlikte eski sondajlarının mahallenin ihtiyacını karşılayamaz duruma geldiğini belirterek, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz, mahallemize açtığı yeni sondaj kuyusunu vatandaşımızın kullanımına sunarak bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e yapmış olduğu yatırımlar için mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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