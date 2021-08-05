Sultaniye üzümünde hasat başladı, ilk ürünler Rusya ve Avrupa ülkelerine



Nurettin DOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da yetişen, çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat başladı. Ege İhracatçılar Birliği tarafından 5 Ağustos itibari ile kesimine izin verilen Sultaniye üzümünde ilk mahsuller, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere TIR'lara yüklendi.

Sultaniye üzümün en çok üretildiği Alaşehir ilçesinde, hasat heyecanı başladı. Kış aylarında bağlarda başlayan hazırlık, temmuz ayıyla birlikte tatlı telaşa dönüştü. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, sıcağa rağmen kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalıştı. 'Sarı altın' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, kadınlar tarafından titizlikle dallardan salkımlar halinde kesilip kasalara yerleştirildi. Tesislerde işlenecek üzümler, Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere TIR'lara yüklendi.

62 ÜLKEYE ÜZÜM İHRACI

Bu yıl 250 bin ton taze üzüm ihracatını hedeflediklerini belirten Alaşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, "Bugün burada ihracat için üzüm kesimine başladık. Üzümler işlendikten sonra yarın da inşallah Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göndereceğiz. Geçen 172 bin ton sofralık üzüm ihracatı yaptık. Bu yıl rekoltemiz biraz düşük ama kalite açısından geçen yıla oranla daha iyi. Bunun da sebebi yaz boyunca bölgemiz yağış almadı ve kuraklık vardı. İnşallah hedeflediğimiz 250 bin tonluk ihracat rakamına hep birlikte ulaşacağız. Şu an 62 ülkeye Türkiye'den sofralık üzüm ihracatımız var. Bunun büyük çoğunluğu Rusya'ya ve çevresindeki ülkelerine yapılmakta. Ondan sonra Avrupa ülkelerine göndermekteyiz. Çok az olarak da Uzak Doğu ülkelerine gönderiyoruz" diye konuştu.

REKOLTE DÜŞÜK, KALİTE YÜKSEK

Alaşehir'de yaşanan don, dolu ve sağanak rekolteyi etkilerken, üzümdeki kalite üreticiyi mutlu etti. Çiftçi Mustafa Koç, 25 dönüm arazide 5 yıldır üzüm yetiştirdiğini belirterek, "Bu sene rekolte düşük ama üzüm daha kaliteli. Kilosunu 5 lira ile 6 lira arasında satıyoruz. Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

35 dönüm arazide çiftçilik yapan Veysel Turgut, rekolteden memnun olmadığını, fakat ürünün kalitesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-08-05 14:51:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.