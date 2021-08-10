Alaşehir'de 10 dekar üzüm bağı ve zeytinlik yandı

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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağları ve zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Belenyaka Mahallesi Armut Alan Deresi kıyısındaki üzüm bağları ve zeytinlik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin 5 araçlı yangın söndürme çalışmasına, bölge halkı da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, söndürüldü. Yangında 10 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Üzüm bağı sahibi Emir Ali Kökpınar, "Duman çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik. Neden çıktığını bilmiyoruz. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-08-10 17:43:37



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