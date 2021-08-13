Turgutlu Stadı'nda geri sayım



TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden Turgutluspor için yapılan yeni stadyumda son aşamaya gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 10 bin kişi kapasiteli stadyumun koltukları monte edilirken, sahanın çimleri de yeşerdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Taner Kestaneci, çalışmaların devam ettiği stadyumu yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her şey yolunda gidiyor. En kısa zamanda, Turgutlu halkımızın yeni mabedimizle buluşması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" dedi.

YUNUS YAĞIZ İLE YOLLAR AYRILDI

Turgutluspor, 21 yaşındaki kaleci Yunus Yağız ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Yunus Yağız ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-08-13 12:59:55



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