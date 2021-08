AK Parti'li Baybatur parti teşkilatında vatandaşları ağırladı

Manisa'da her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bire bir görüşmeler yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bu kez partisinin Şehzadeler İlçe Teşkilatı'nda ziyaretçilerini ağırladı. Kendisini ziyaret eden vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek not alan Baybatur, bazı vatandaşların sorunlarını ise anında çözüme kavuşturdu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partisinin Şehzadeler İlçe Teşkilatında saat 13.00’dan saat 17.00’a kadar onlarca vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşan Baybatur, bazı vatandaşların sorunlarını anında çözüme kavuştururken, bazı vatandaşları da yeni üye yaparak partisine kazandırdı.

Vatandaşlarla birlikteliğin ardından bir açıklama yapan Baybatur, “Uzun bir pandemi sürecinde teşkilatlarımızla, hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelmekte ne yazık ki pandemiden dolayı problem yaşıyorduk. Pandemi ortamının normale dönmesiyle beraber, ilk fırsatta ilçelerimize ziyaretlere başladık. Bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bugün Şehzadeler ilçemizde uzun zamandan beri bu şekilde bir araya gelmemiştik. Hiç şüphesiz çarşıda pazarda esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret yapıyorduk. Bugün istedik ki saat 13.00 ila 17:00 arasında Şehzadeler ilçe başkanlığımıza, gelmek isteyen, görüşmek isteyen, sohbet etmek isteyen, dertleşmek isteyen, kim varsa buyursun gelsin diye bir gün önceden zaten duyurmuştuk. Çok şükür bugün birçok vatandaşımız, hemşerilerimiz, dostumuz, ziyarete geldiler. Talebi olanların talepleri ile ilgilenerek çözüm yolu bulmaya, dertleri olanların dertlerine de derman olmaya çalıştık” dedi.

Parti binasında gerçekleşen birliktelikte vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını, parti binasının adeta dolup taştığını belirten Baybatur, açıklamasına şöyle devam etti: “İlçe başkanımız bir yandan, il başkan yardımcısı arkadaşlarımız bir yandan Şehzadeler Belediye başkan yardımcımız bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, yardımcı olmaya gayret ettik. Vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu büyük ilgi ve alaka bizleri son derece memnun etmiştir. Parti teşkilatımız adeta doldu taştı. Çok kalabalık bir ortam vardı. Bizlerde görmediğimiz hemşerilerimizle bir araya gelince çok mutlu olduk. Derdi olanların dertlerine derman olmaya çalıştık. Bir nebze faydamız olduysa kendimizi mutlu addederiz. Bu ve buna benzer görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Bütün ilçelerimizde peyder pey ama merkez ağırlıklı olmak üzere, bu tip organizasyonları parti teşkilatlarınızla yapıp hemşerilerimize bir gün önceden duyurup dertleriyle dertlenmek istiyoruz. Bu vesile ile ev sahipliği yapan Şehzadeler ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine, gençlik ve kadın kolları başkanları ve yönetimlerine, belediye başkan yardımcısı Mehmet Kavas ve il yöneticilerimize refakat ettikleri için teşekkür ediyorum”

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ise yaptığı açıklamasında, “Uzunca bir pandemi dönemi geçirdik. Bu dönemde ne yazık ki sahalarda olamadık. Muhalefet bu dönemde sanki biraz daha güçlü gibi görünmeye başladı. Halbuki muhalefetin güçlü gibi görünmesi bizim sahalarda olmamamızdan kaynaklanıyordu. Şimdi ise normalleşme sürecine girince biz yeniden sahalara çıktık. Sadece bugünki programla değil daha önce yapmış olduğumuz programlarda ve esnaf ziyaretlerimizde görmüş olduk ki muhalefetin estirmek istediği havanın suni bir hava olduğunu, milletimizin AK Parti'ye karşı büyük bir teveccühünün hala devam ettiğini, yaparsa AK Parti yapar dediklerini, her türlü sıkıntıları başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ak kadroların çözeceklerine olan inançlarının pekiştiğini gördüm” dedi.

