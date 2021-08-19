Manisa Büyükşehir Belediyesi binlerce fidanın takibini yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekipler, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye dağıtılan meyve fidanlarının takibini ve kontrollerini yapmaya devam ediyor. Proje kapsamında meyve fidanı yetiştiren üreticiler ise Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne projeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında üreticilere meyve fidanı dağıtımı geçtiğimiz dönemlerde yapılmıştı. ‘Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında, yüzde 75’i Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25’i üreticiler tarafından karşılanan meyve fidanları toprakla buluşmuş, bu fidanların da kontrolleri Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Meyve fidanı dağıtımı yapılan mahalleleri ziyaret eden teknik ekipler, üreticilerle de görüşerek dağıtılan fidanların dikim, bakım ve gelişim durumlarını yerinde incelemeyi sürdürüyor. Üreticiler gerek teknik ekiplere söylemlerinde gerekse de Çözüm Merkezi’ne göndermiş oldukları mesajlarda projenin yürütülmesinde kendilerine destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ilettiklerini ifade etti.



Toplamda 250 bin 100 adet meyve fidanı dağıtımı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ‘Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında İl genelindeki üreticilere 182 bin 500 zeytin, 38 bin ceviz, 22 bin 100 adet badem ve 7 bin 500 hünnap fidanı olmak üzere toplamda 242 bin 600 adet meyve fidanını üreticiler aracılığı ile toprakla buluşturdu. Toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumları teknik ekiplerce kontrol edilerek yetiştiricilik teknikleri hakkında üreticilere tavsiyeler aktarılıyor.

Dağıtılan fidanların dikim, bakım ve gelişim durumlarını takip eden ve 20202021 yıllarında zeytin, ceviz, badem, ayva ve cennet hurması fidanı için başvuruda bulunan çiftçilerin arazilerinin uygunluk durumları ise Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ziraat mühendisleri tarafından kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

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