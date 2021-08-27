Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrilerek yan yattı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu belirtilen kaza bölgesine ekipler sevk edildi.Haber: MANİSA, (DHA) DHA-Flaş Haber Türkiye-Manisa

2021-08-27 21:18:26



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