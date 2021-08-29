Zaferin 99. yılı Manisa’da coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı Manisa’da coşkulu bir şekilde kutlanacak. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Anadolu’daki düşmanın ayak izlerinin silindiğini ve Anadolu topraklarının ebedi olarak yurt haline geldiğini belirtti.

Sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damgasını vuran Başkomutanlık Meydan Savaşının sonunda elde edilen zaferin 99. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da coşkuyla kutlanacak.

30 Ağustos Pazartesi günü 09.00’da Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayacak olan kutlamalar Fatih Sergi Salonunda açılacak olan fotoğraf sergisi ve ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in makamında tebrikleri kabulü ile devam edecek. Program kapsamında Manisa’daki şehitlikler ziyaret edilerek tüm şehitler için dua edilecek. Zafer Bayramı coşkusu, Manisa protokolünün katılacağı Zafer Bayramı Resepsiyonu ile sona erecek.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen '30 Ağustos Zafer Bayramı' tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır. Bugün bizlere düşen de aynı şuur ve ruhla, ecdadımızın emaneti vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de geçmişten aldığı ilhamla bu mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

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