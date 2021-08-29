Atıl durumdaki Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosu yeniden hayat buldu Şehzadeler Belediyesi Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosunda yaptığı düzenleme çalışmasının ardından ilk sosyal etkinlik ‘Açık hava sinema günleri’ ile başladı

Şehzadeler Belediyesinin atıl durumda olan Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da düzenleme çalışmasının yapmasının ardından, sosyal etkinlikler başladı. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde ‘Açık Hava Sinema Günleri’ projesi hayata geçirildi. İlk gece sahnede gösterilen Ertuğrul 1890 filmi Manisalılar tarafından büyük beğeni topladı.

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimiz günlerde düzenleme çalışması yaparak güzel bir hale getirdiği Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da ilk etkinlik geçtiğimiz akşam yapıldı. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ‘Açık Hava Sinema Günleri’ başladı. Etkinliğin ilk gününde sahnelenen, TürkJapon ortak yapımı film olan Ertuğrul 1890 filmi amfi tiyatroya gelen vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.



"Hava şartları elverdiği sürece devam edecek"

Açık Hava Sinema Günleri projesinin hava şartlarının iyi olması durumunda her hafta cuma, cumartesi ve pazar gecesi devam edeceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak uzun süredir atıl durumda olan amfi tiyatroda temizlik ve düzenleme çalışması yaptık ve bu alanı halkımızın kullanımına açmak için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile ortak bir projeye imza attık. Kültür Bakanlığımızın da desteği ile Amfi Tiyatro’da hava şartlarının el verdiği sürece cuma, cumartesi ve pazar akşamları farklı filmler gösterimde olacak. İlk olarak Ertuğrul 1890 filmi gösterimdeydi ve halkımızdan büyük ölçüde beğeni topladı. Etkinliğimizin ilk gününde bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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