Zaferin coşkusu Manisa’nın ilçelerini de sardı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın ilçelerinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Manisa’nın 17 ilçesini sardı. Tüm ilçelerde Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, Salihli, Kula ve Sarıgöl’de bir yandan zafer coşkusu yaşandı bir yandan da tüm şehitler için dualar edildi.



Kula’daki törenler

Manisa’nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Astsubayı Personel Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Kula Kaymakamı Kemal Duru, programa katılan protokol üyelerine hitap etti. Büyük taarruzun 99.yıldönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Programa katılanlar protokol üyeleri, daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret etti. Kur’anı Kerim tilaveti yapılarak dualar edilmesinin ardından Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez, tebrikleri kabul etti. Program, Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaretin ardından son buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı vekili Nejat Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personelleri, gaziler, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.



Salihli’deki törenler

Büyük Zaferin 99. yılı kutlamaları kapsamında Salihli'de Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yaptı. Kaymakam Sağlam “Anadolu topraklarını sonsuza kadar hür ve bağımsız yurt toprağı yapan milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve cumhuriyete hayat veren Büyük Zaferin 99.yılı kutlu olsun” dedi. Kaymakam Sağlam “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu zaferi armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, şanlı ordumuzun, Salihli halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Büyük Zaferin 99. yılı kutlama programı Kaymakam Mehmet Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.



Sarıgöl’deki törenler

30 Ağustos Zafer Bayramı Sarıgöl ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarıgöl Kent Meydanında 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlamını belirten konuşmayı Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Osman Kılavuz yaptı. Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ile daire amirleri, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sarıgöl protokolü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Bağlıca Mahallesindeki Şehit Bekir Boğa’nın mezarı ve ailesi ziyaret edildi.

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