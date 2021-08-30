Zaferin coşkusu Manisa’nın ilçelerini de sardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zaferin coşkusu Manisa’nın ilçelerini de sardı

İHA

Zaferin coşkusu Manisa’nın ilçelerini de sardı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın ilçelerinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Manisa’nın 17 ilçesini sardı. Tüm ilçelerde Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, Salihli, Kula ve Sarıgöl’de bir yandan zafer coşkusu yaşandı bir yandan da tüm şehitler için dualar edildi.

Kula’daki törenler
Manisa’nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümü münasebetiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Askerlik Şubesi Astsubayı Personel Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Kula Kaymakamı Kemal Duru, programa katılan protokol üyelerine hitap etti. Büyük taarruzun 99.yıldönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Duru, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Programa katılanlar protokol üyeleri, daha sonra ilçe şehitliğini ziyaret etti. Kur’anı Kerim tilaveti yapılarak dualar edilmesinin ardından Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez, tebrikleri kabul etti. Program, Kula Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaretin ardından son buldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı vekili Nejat Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personelleri, gaziler, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Salihli’deki törenler
Büyük Zaferin 99. yılı kutlamaları kapsamında Salihli'de Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam yaptı. Kaymakam Sağlam “Anadolu topraklarını sonsuza kadar hür ve bağımsız yurt toprağı yapan milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve cumhuriyete hayat veren Büyük Zaferin 99.yılı kutlu olsun” dedi. Kaymakam Sağlam “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu zaferi armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, şanlı ordumuzun, Salihli halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Büyük Zaferin 99. yılı kutlama programı Kaymakam Mehmet Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Sarıgöl’deki törenler
30 Ağustos Zafer Bayramı Sarıgöl ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarıgöl Kent Meydanında 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Günün anlamını belirten konuşmayı Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Osman Kılavuz yaptı. Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu ile daire amirleri, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sarıgöl protokolü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Bağlıca Mahallesindeki Şehit Bekir Boğa’nın mezarı ve ailesi ziyaret edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plastik kasalar bir anda alev aldı büyük panik yaşandı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir plastik kasa fabrikasının bahçesinde yangın çıktı Maddi hasarın meydana geldiği yangında büyük panik yaşanırken 50 bin plastik kasa kül oldu
YEREL HABERLER Plastik kasalar bir anda alev aldı büyük panik ...
Somaspor ligi bekliyor
YEREL HABERLER Somaspor ligi bekliyor
Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi
Yangın öncesi ve sonrasında fotoğraflarla Turgutlu tarihi anlatılacak
YEREL HABERLER Yangın öncesi ve sonrasında fotoğraflarla Turgutlu ...
Büyük zaferin kahramanları dualarla anıldı Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı Şehitlikte yapılan törende tüm şehitler için dualar edilirken şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Büyük zaferin kahramanları dualarla anıldı Manisa’da ...
Otomobil, tankere arkadan çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, tankere arkadan çarptı: 4 yaralı
Kırkağaç'ta 12 bin ton kavun, kışın tüketilmek üzere askıya alındı
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta 12 bin ton kavun, kışın tüketilmek üzere ...
Atıl durumdaki Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosu yeniden hayat buldu Şehzadeler Belediyesi Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosunda yaptığı düzenleme çalışmasının ardından ilk sosyal etkinlik ‘Açık hava sinema günleri’ ile başladı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki Ağlayan Kaya Amfi Tiyatrosu yeniden ...
Manisa’da gazileri ve şehit ailelerini onurlandıran çalışma
YEREL HABERLER Manisa’da gazileri ve şehit ailelerini onurlandıran ...
Manisa’da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa’da kontrolden çıkan araç takla atıp tarlaya ...
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı
Turgutlu, Zafer Bayramını Ceylan Ertem ile kutlayacak
YEREL HABERLER Turgutlu, Zafer Bayramını Ceylan Ertem ile kutlayacak
Somaspor son provada Akhisarspor'a fark attı
YEREL HABERLER Somaspor son provada Akhisarspor'a fark attı
Köylünün hayali gerçeğe döndü Şehzadeler Belediyesi kırsal mahallelerdeki ova yollarını asfaltlamaya devam ediyor Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Güzelköy’de çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Köylünün hayali gerçeğe döndü Şehzadeler Belediyesi ...
Zaferin 99. yılı Manisa’da coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER Zaferin 99. yılı Manisa’da coşkuyla kutlanacak
Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)
Manisa’da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada Manisa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza, kameralar tarafından kaydedildi Polis kazaya sebep olan traktörü arıyor
YEREL HABERLER Manisa’da 4 kişinin öldüğü kaza kamerada Manisa'da 4 ...
Yan yatan kamyonda 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yan yatan kamyonda 7 kişi yaralandı
Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Yunusemre'de Zafer Bayramı Futbol Turnuvası ...
Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi Kazada hayatını kaybeden karı-koca yan yana defnedildi Hayatını kaybedenlerin yakınları cenaze namazlarında gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Manisa’daki trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa ...
Salihli’de 4 günlük festival Aşı olmayan konsere alınmayacak
YEREL HABERLER Salihli’de 4 günlük festival Aşı olmayan konsere ...
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den üzüm alımları için TMO'ya çağrı
YEREL HABERLER Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den üzüm alımları ...
Manisa FK, Gençlerbirliği deplasmanında
YEREL HABERLER Manisa FK, Gençlerbirliği deplasmanında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.