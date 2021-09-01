Turgutlu Belediyesinin Kitap Fuarına yoğun ilgi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında kurulan Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında dopdolu bir program hazırlayan Turgutlu Belediyesi, kitapseverleri de mutlu edecek bir etkinlik gerçekleştirdi. 30 Ağustos’ta Orta Park Saat Kulesi önünde kurulan Kitap Fuarı, 12 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Çocuk, genç ve yetişkinlikler için çok çeşitli kitapların yer aldığı fuara gelen kitapseverler, kendilerine uygun kitapları rahatlıkla bulabilme imkanına sahip oluyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ve daire müdürleri ile birlikte Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Stantları tek tek dolaşan Başkan Çetin Akın, kitapları ilgiliyle inceledi. Ziyareti sırasında Başkan Çetin Akın’a özel olarak hazırlanan ajanda ve kitaplar hediye edildi.

Kitap Fuarı’na gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çetin Akın, “Şenliklerimiz kapsamında Ortapark Saat Kulesi önünde düzenlediğimiz Kitap Fuarını ziyaret ettik. Kitap Fuarına katılım noktasındaki büyük ilgi hepimizi gelecek adına umutlandırıyor. 12 Eylül tarihine kadar kitap severlerimizi Kitap Fuarımıza bekliyoruz. Yazarlar, yayınevleri ve kitap severler için verimli bir fuar olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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