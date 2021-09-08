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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da ormanlık alanda yangın

İHA

Manisa'da ormanlık alanda yangın

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen dumanların ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopterle müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

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