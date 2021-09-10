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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da yol çalışmaları Planlı bir şekilde sürdürülüyor

İHA

Manisa’da yol çalışmaları Planlı bir şekilde sürdürülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, il genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bakım, onarım ve asfalt ihtiyacı duyulan bölgelere planlı ve programlı bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir ekipleri, bu planlamaları yaparken mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini de göz önünde bulunduruyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yoğun bir şekilde sathi kaplama, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı AdilobaPaşaköy ve YılmazBeydere mahalle yollarında da sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik; MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Yılmaz Mahalle Muhtarı Ali Şengül, Paşaköy Mahalle Muhtarı Recai Tekel ve Adiloba Mahalle Muhtarı Adem Karakaya ile birlikte sathi kaplama çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.
AdilobaPaşaköy arasındaki yolun yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Paşaköy Mahalle Muhtarı Recai Tekel, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her istek ve talebimiz anında yerine getirilerek, bizleri zor durumdan kurtarmaktadır. Paşaköy Mahallesi Muhtarı olarak mahallem ve şahsım adına Cengiz Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum” dedi. Yılmaz Mahalle Muhtarı Ali Şengül de, “YılmazBeydere arasındaki yolumuzu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla sathi kaplamasının yapılması nedeniyle çok teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu ise, “Büyükşehir Belediyemiz Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımızın ilçemiz genelinde mahalleler arası yolları satıh kaplama asfalt çalışması bugün AdilobaPaşaköy, YılmazBeydere arası yapılmıştır. Yapılan asfalt çalışmalarının halkımıza hayırlı olmasını diler, mahalle halkımız adına Cengiz Ergün Başkanıma teşekkür ederim” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yol yapım, bakım, onarım ve asfalt gibi tüm çalışmaları periyodik, planlı ve programlı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Bu planlarımızı ve programımızı yaparken mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen taleplere de önem veriyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri azami dikkate almamız hususuna hassasiyetle yaklaşıyor ve bizlere de bu konuda talimatlarını veriyorlar. Bu bağlamda Saruhanlı ilçemiz PaşaköyAdiloba mahalleleri arasında 3 kilometre uzunluğunda ikinci kat sathi kaplama çalışması ile buna ilave olarak BeydereYılmaz mahalleleri arasında yer alan 2 kilometre uzunluğundaki yolda ikinci kat sathi kaplama imalatı tamamlanmıştır. 9 Eylül 2021 tarihi itibari ile Saruhanlı ilçemizde toplam 40.5 kilometre sathi kaplama çalışması yaptık. Saruhanlılı hemşehrilerimiz kazasız, belasız güle güle kullansınlar” diye konuştu.

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