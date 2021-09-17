Manisalı kadınlara Bursa'dan ödül

Manisa'da 2011 yılında kurulan 8 Mart Dayanışma Derneği, Bursa Sivil Gündem seçici kurulu tarafından 'Fark Oluşturanlar 2021' ödülüne layık görüldü.

Bursa'da düzenlenen törenle ödülü alan Manisa 8 Mart Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar, "Derneğimiz, kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında, toplumsal cinsiyet temelli yaşanan ayrımcılık ve benzeri sorunlar hakkında danışmanlık vermektedir. Akhisar ilçemizde yürüttüğümüz imza kampanyasında 4 bin 500 imzaya ulaşarak yerel belediyenin kadın ve aile danışma merkezi açmasını sağladık. Özellikle Manisa’nın Akhisar ilçesinin 'Farkında mısınız?' Projesi kapsamında kadına ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve haklar konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 10 bin adet afiş ve el broşürü dağıtıp 6284 sayılı kanun bilgilendirmesi yaparak kadınları hakları konusunda bilinçlendirme çalışması yürüttük. Kadınların, siyasette ve karar alma mekanizmalarında temsil sayısını arttırabilmek için imza kampanyası yürütüp 5 bin 500 imzaya ulaşmış, 'Kadın aday yoksa oy da yok' diyerek siyasi partileri kadın aday göstermeye davet ettik ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bugün buradan Manisa’mıza ödülle dönmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Tüm ödül alan özel insanları kutluyorum." dedi.

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