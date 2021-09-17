Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor

İHA

Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor

Yunusemre Belediyesi, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşayabileceği, tedavisinin yapılabileceği, vatandaşlar tarafından da ziyaret edilebilecek bir Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi kuruyor.
Yunusemre Belediyesi, ilçe sınırlarındaki sahipsiz hayvanların sıcak yuvası olacak onların doğal ortamda yaşayabileceği, tedavi olabileceği Türkiye’nin en büyük Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birini hayata geçirecek. Yuntdağı’nda kurulacak olan kompleks ile ilçedeki hayvanların doğal ortamda yaşaması sağlanacak. Öğrencilerin ve vatandaşların ziyaret edebileceği alanda can dostların sesi olacak bir ortam oluşturulacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, teknik ekibiyle birlikte projenin hayata geçirildiği alanda incelemelerde bulundu. Güzel bir çalışmayı daha Yunusemre’ye kazandıracaklarını dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, “Can dostlarımız, tesisimizde bulunan, doğal yaşam parkında, doğal ortamlarından kopmadan barınacaklar. Rehabilitasyon merkezinde ise tedavilerini olup iyileşecekler. Zorlu kış aylarında sokaklarda barınıp, yiyecek bulmaya çalışan hayvanlarımız bu tesisimizle kendi doğal yaşam ortamlarına kavuşacaklar. Vatandaşlarımız tesislerimizi ziyaret edip, hayvanlarımızın beslenmelerine katkı sağlayabilecek ve isterse buradaki can dostlarımızdan sahiplenebilecekler. Yeni düzenlenen hayvan hakları kanununa uygun olarak dizayn edilecek tesisimiz ülkemizin en iyi tesislerimizden biri olacak. Okullarımız buraya geziler düzenleyip öğrencilerimizin hayvan sevgilerini pekiştirecek” diye konuştu.
Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü, hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, işçi odası, duş, depo, tuvalet, veteriner hekim odası, idare odası bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması "Kuru üzüm bedelleri 7-10 gün içinde ödenecek" "Üreticilerimiz kuru üzümlerini devletimizin açıkladığı fiyatın altında elden çıkarmasın"
YEREL HABERLER AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması "Kuru üzüm ...
Büyükşehirin Akhisar yatırımları yerinde incelendi
YEREL HABERLER Büyükşehirin Akhisar yatırımları yerinde incelendi
Evin bahçesine uçan otomobilin sürücü yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Evin bahçesine uçan otomobilin sürücü yaşama ...
Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım ...
Manisa CBÜ'den bir protokol daha
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'den bir protokol daha
Sarıgöl'de kan bağışı kampanyasında aşure ikramı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kan bağışı kampanyasında aşure ikramı
Selendi’de İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Selendi’de İlköğretim Haftası kutlandı
Manisalı kadınlara Bursa'dan ödül
YEREL HABERLER Manisalı kadınlara Bursa'dan ödül
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor
Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim Dolmuşa binen sivil jandarma personeli kimseden habersiz hem şoförü hem yolcuları denetledi
YEREL HABERLER Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil ...
Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi artırdı İlk kez olimpiyatlarda yer alan karate branşında Türkiye’nin 4 madalya kazanması gençlerin karateye olan ilgisini artırdı Manisa’da yaklaşık 2 buçuk ay önce Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesine de katılan karate branşında sporcular ulusal ve uluslararası başarılarla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Olimpiyatlardaki başarı karateye olan ilgiliyi ...
Başkan Bilgin'den 'Halk Market' müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den 'Halk Market' müjdesi
Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü
YEREL HABERLER Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü
Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi Manisa'da, Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in de katıldığı ‘Hafızlar Buluşması ve Kur’an Ziyafeti’ etkinliği Manisalılara unutamayacakları bir akşam yaşattı
YEREL HABERLER Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını ...
Turgutluspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Turgutluspor çıkış arıyor
Kazada ağır yaralanan yaşlı adam yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan yaşlı adam yaşama tutunamadı
Sarıgöl’de polis uyuşturucuya göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Sarıgöl’de polis uyuşturucuya göz açtırmıyor
Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ağır ...
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ...
Eğitim çalışanlarının sorunlarını ilettiler Eğitim Bir Sen'den Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye ziyaret
YEREL HABERLER Eğitim çalışanlarının sorunlarını ilettiler Eğitim ...
Manisa FK’da Bandırmaspor hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Manisa FK’da Bandırmaspor hazırlıkları başladı
'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri Manisa'da başladı
YEREL HABERLER 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri Manisa'da ...
Merkez AAT’nin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ alındı
YEREL HABERLER Merkez AAT’nin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ ...
AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı Manisa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.