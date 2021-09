Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor

Yunusemre Belediyesi, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşayabileceği, tedavisinin yapılabileceği, vatandaşlar tarafından da ziyaret edilebilecek bir Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi kuruyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçe sınırlarındaki sahipsiz hayvanların sıcak yuvası olacak onların doğal ortamda yaşayabileceği, tedavi olabileceği Türkiye’nin en büyük Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezlerinden birini hayata geçirecek. Yuntdağı’nda kurulacak olan kompleks ile ilçedeki hayvanların doğal ortamda yaşaması sağlanacak. Öğrencilerin ve vatandaşların ziyaret edebileceği alanda can dostların sesi olacak bir ortam oluşturulacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, teknik ekibiyle birlikte projenin hayata geçirildiği alanda incelemelerde bulundu. Güzel bir çalışmayı daha Yunusemre’ye kazandıracaklarını dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, “Can dostlarımız, tesisimizde bulunan, doğal yaşam parkında, doğal ortamlarından kopmadan barınacaklar. Rehabilitasyon merkezinde ise tedavilerini olup iyileşecekler. Zorlu kış aylarında sokaklarda barınıp, yiyecek bulmaya çalışan hayvanlarımız bu tesisimizle kendi doğal yaşam ortamlarına kavuşacaklar. Vatandaşlarımız tesislerimizi ziyaret edip, hayvanlarımızın beslenmelerine katkı sağlayabilecek ve isterse buradaki can dostlarımızdan sahiplenebilecekler. Yeni düzenlenen hayvan hakları kanununa uygun olarak dizayn edilecek tesisimiz ülkemizin en iyi tesislerimizden biri olacak. Okullarımız buraya geziler düzenleyip öğrencilerimizin hayvan sevgilerini pekiştirecek” diye konuştu.

Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü, hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, işçi odası, duş, depo, tuvalet, veteriner hekim odası, idare odası bulunuyor.

