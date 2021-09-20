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Manisa CBÜ İHA Takımı 'Kaygusuz', TEKNOFEST 2021’de birinciliğe uzandı

İHA

Manisa CBÜ İHA Takımı 'Kaygusuz', TEKNOFEST 2021’de birinciliğe uzandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulan insansız hava aracı takımı 'Kaygusuz', TEKNOFEST 2021 kapsamında katıldığı TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında sabit kanatlı İHA kategorisinde TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Ajansı A.Ş.) özel ödülü ve birincilik performans ödülü kazandı.
Havacılık ve savunma sanayisinde farklı alanlarda projeler yürüten ve bir vefa örneği olarak Şehit Polis İlyas Kaygusuz’un anısına ithafen 'Kaygusuz' ismini benimseyen takım, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında, etkinlik tarihinin en hafif uçağı olan 'TÜRKMEN' insansız hava aracı ile birincilik ödülüne layık görüldü.
20182020 yılları arasında danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Özgür Solmaz’ın üstlendiği ve 2021 yılı yarışmalarında bir ilki gerçekleştirerek kendi içerisinden bir danışman çıkaran Kaygusuz’un takım üyeleri Yusuf Korucu (Danışman), Mustafa Özdemir (Kaptan), Furkan Bellibaş, Ferhat Paçacı, Kaan Özdemir ve Murat Ağyüz, yarışmalara hazırlık sürecinde kendilerine her türlü desteği sunan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini sundu.
Yerli teknolojileri ve kendi ürettikleri ekipmanları kullanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesine büyük bir gurur yaşatan Kaygusuz'un elde ettiği başarıya değinen Rektör Ataç, “Kaygusuz'un fikir aşamasından bugünlere gelmesine öncülük eden başta danışman hocaları olmak üzere değerli ekip üyelerini ve yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kaygusuz takımını bu ödüle layık gören jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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