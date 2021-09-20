Devlet Bahçeli Kavşağı dikey bahçe ile yeşilleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nda dikey bahçe çalışması başlattı. Yeşil ile estetiğin dansını gösteren dikey bahçe çalışmasının tamamlanması ile kavşağın daha modern ve farklı bir hava kazanacağı belirtildi.

İl genelinde yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nda dikey bahçe çalışması başlattı. Farklı bitki çeşitlerinin kullanıldığı ve motifler uygulanarak, yeşil ile estetiğin adeta dans ettiği dikey bahçe çalışmalarında görev yapan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı personelleri, kavşağı nakış gibi işlemeye başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde daha yeşil bir Manisa için çalışmalarımızı ilimiz genelinde sürdürüyoruz. Başkanımızın şehrimize kazandırdığı simge projelerimizden Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nda da dikey bahçe çalışması başlattık. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte kavşak, daha modern ve farklı bir hava kazanacak. Hemşehrilerimiz için çalışmaya ve yeşil alanlarımızı arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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