MASKİ, şehit ailelerinin ve gazilerin yanında

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Manisa’da faaliyet yürüten şehit yakını ve gazi derneklerini ziyaret etti. Dernek başkanlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Çevik, MASKİ’nin şehit yakınlarına ve gazilere sunduğu hizmetler ve indirimli su tarifeleri hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehit yakınlarına ve gazilere sunduğu hizmetleri başarılı bir şekilde sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik; Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Abone İşleri Dairesi Şube Müdürü Bayram Fidanoğlu ile birlikte Manisa Merkez’de faaliyetlerini sürdüren; Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini de takdim etti. Çevik, MASKİ’nin il genelinde şehit ailelerine ve gazilere sunduğu hizmetler ve indirimli su tarifeleri hakkında bilgiler de verdi.



12 binin üzerinde şehit ailesi ve gazi, suyu yüzde 60 indirimle kullanıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 7/24 vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti. Çevik, “Bu vatan, bu bayrak uğruna can veren şehitlerimiz ve kendisinden önce devletini düşünerek gazilik rütbesine ulaşmış vatandaşlarımıza olan minnet borcumuzu maddi olarak hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Onlar ülkemizin temel direğidir. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde Manisalı hemşerilerimize hizmet edebiliyorsak, bu şerefi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla Manisa Merkezde faaliyet yürüten şehit yakını ve gazi derneklerimizi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyemizin ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şehit aileleri ve gaziler için yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Dernek başkanlarımız, gazilerimiz ve şehit yakınlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunarak istek ve taleplerini dinledik. İlgili dairelere iletmek üzere notlarımızı aldık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde 12 binin üzerinde şehit yakını ve gazi abonemize yüzde 60’a kadar indirimli su tarifesi uyguluyoruz. Eğer bu uygulamamızdan haberi olmayan şehit yakını ve gazilerimiz varsa, bize bildirmeleri durumunda gerekli işlemleri yaparız. Evden çıkamayanlar için de ‘Yalnız Değilsiniz’ ekibimizle evlerine kadar gider; abonelik, kartlı sayaca su yükleme gibi işlemlerini yaparız” diye konuştu.



“Şehit aileleri ve gazilere sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmakla eşdeğerdir”

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Paydaş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehit yakınları ve gazilere karşı son derece ilgili ve alakalı olduğunu belirterek, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz yapılan hizmetlerden son derece memnun. Sizlere bildirdiğimiz her türlü sıkıntımızı çözüyorsunuz. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Şehit aileleri ve gazilere sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmakla eşdeğerdir. Sizlere de bu maneviyata sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.



“Kartlı sayaçları herkese tavsiye ediyoruz”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Şehit yakınları ve gaziler olarak kartlı sayaçlarla yüzde 60 indirimli su kullanıyoruz. Çevremizdeki arkadaşlara da kartlı sayaca geçmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Zamanında Almanya’da yaşayan gurbetçilerimiz elektriği ve suyu kartlı sistemle kullandıklarını söyleyince onlara imrenirdik. Şimdi o sisteme biz de sahibiz” diye konuştu.



“Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Zeki Özdemir, “Bizim şimdi kullandığımız vakıf binamızı bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’dür. Bizi hiç kırmadı. Allah kendisinden razı olsun. Biz şehit yakınları ve gaziler olarak Büyükşehir Belediyesinden ve MASKİ den son derece memnunuz” dedi.



“Büyükşehir Belediyesinin desteğini her alanda hissediyoruz”

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendilerine olan desteğini her alanda hissettiklerini belirtti. Kaya, “Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde serbest seyahat kartlarımızı okuttuğumuzda ‘Vatan Size Minnettar’ sözünü duyuyoruz. Bu hem şehit ailelerimizi hem de gazilerimizi, hepimizi gururlandırdı, bizleri mutlu etti. Mimar Sinan Bulvarında yapılan üst geçide ‘Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi’ adı verilmesi de bizi ayrıca gururlandırdı. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz tüm sorunlarımızla ilgileniyor. Hem şahsım adına hem de şehit aileleri ve gazilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



‘Vatan Size Minnettar’ sözü şehit yakınlarını ve gazileri gururlandırdı

Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün bizler için yapmış olduğu, otobüslerdeki ‘Vatan Size Minnettar’ sözü bizleri onurlandırmıştır, gururlandırmıştır. Bizler kendisine minnet borçluyuz” şeklinde konuştu.

