Akhisarspor zirve peşinde

AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Akhisarspor, yarın Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Grupta Akhisar, zirvenin 1 puan gerisinde bulunurken, daha önce oynadığı 2 maçı da kaybeden Erzincanspor son sırada yer alıyor. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezondan kalan genç ağırlıklı kadroyla başladığı sezonda sürpriz bir çıkış yapan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Muhammet Yılmaz, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi. Akhisarspor, bu sezon daha önce çıktığı ilk iç saha sınavında Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-09-25 10:55:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.