Akhisarspor zirve peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Akhisarspor, yarın Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Grupta Akhisar, zirvenin 1 puan gerisinde bulunurken, daha önce oynadığı 2 maçı da kaybeden Erzincanspor son sırada yer alıyor. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezondan kalan genç ağırlıklı kadroyla başladığı sezonda sürpriz bir çıkış yapan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Muhammet Yılmaz, taraftarları önünde kazanmak istediklerini söyledi. Akhisarspor, bu sezon daha önce çıktığı ilk iç saha sınavında Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-09-25 10:55:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.