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AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: "Millet İttifakı ikbali HDP’ye bağladı"

İHA

AK Parti MKYK Üyesi Baybatur: "Millet İttifakı ikbali HDP’ye bağladı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’nin legal olduğu yönündeki açıklamalarını sert bir dille eleştiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “HDP meşruysa neden açık ittifak yapmıyorsunuz?" diye sordu. Millet İttifakı’nın ikballerini HDP’ye bağladığını belirten Baybatur, HDP’nin Millet İttifakı’nda çimento görevi gördüğünü, bunu da son dönemde CHP ve İYİ Parti cephesinden gelen açıklamaların teyitlediğini söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de Kürt sorunu değil, PKK sorunu olduğunu vurgulayan Murat Baybatur, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun önce bir Kürt sorunu tanımlayıp ardından ‘Kürt sorununu HDP’yle çözebiliriz’ diyerek HDP’ye meşruiyet kazandırma çabalarına bir yeni halkayı da İYİ Parti lideri Meral Akşener’in eklediğini söyledi. HDP'li Sezai Temelli’nin Kılıçdaroğlu’na "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" sözleriyle yanıt verdiğini hatırlatan Baybatur, CHP’li Engin Özkoç’un Twitter sayfasından paylaştığı, HDP’li bir grup başkan vekilinin kapalı oturumda TBMM kürsüsünden; "Biz Türkiye’nin 25 eyalete bölünmesini istiyoruz. Eyalet başkanlarının TBMM’ye gelmesini istiyoruz. Her eyaletin yeraltı zenginliklerinin kendisine ait olmasını istiyoruz. Özerklik hakkımızın saklı olmasını istiyoruz. İki kurucu unsurun olmasını istiyoruz, Türk kurucu unsuru, Kürt kurucu unsuru" sözlerine vurgu yaparak, hal böyle iken kendisini milliyetçi kimlikle açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in HDP’yi legal bir parti olarak tanımlayarak, HDP’ye meşruiyet kazandırma çabalarının ülke için planlarının ne olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.
CHP milletvekili Gürsel Tekin’in iktidar olmaları halinde HDP'den de bakan çıkarılabileceği yönündeki sözlerine CHP'li Dursun Çiçek’in "Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri, 2. tur için vadedilebilir. Dolayısıyla HDP seçmeni fire vermeden milletvekili adayına oy verebilir" sözleriyle katkı sunduğunu anımsatan Baybatur, CHP'li Aykut Erdoğdu’nun ‘Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, inşallah keşke seçilebilse’ ifadelerinin Millet İttifakı için HDP’nin çimento görevi gördüğünün açık delili olduğunu söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı’yla ittifak yaptıkları, yeni dönemde daha açık daha şeffaf ittifaklar kuracakları yönündeki açıklamalarının ardından CHP ve İYİ Parti’nin HDP’nin kapatılmasına karşı çıkarak HDP’ye meşruiyet kazandırma yarışına giriştiğini belirten Baybatur, Akşener’in HDP’yi legal olarak tanımlayıp ‘Başbakanlığa adayım’ sözleriyle iktidar olabilmelerinin yolunun HDP’den geçtiğine işaret ederek, tabanına HDP’ye sıcak bakmaya alışmaları gerektiği mesajı verdiğini kaydetti. “HDP meşruysa neden açık ittifak yapmıyorsunuz? diye soran Baybatur, “HDP’nin hukuken bir siyasi parti görünümünde olduğunu biliyorlar ama HDP’yle ittifak yapmanın meşru olmadığını çok iyi biliyorlar. Toplum nezdinde, ahlaken, siyaseten, sosyolojik olarak HDP’yle yan yana görünmenin meşruluğu onların gözünde de yok. Ama söylemde meşru olarak tanımlayarak tabanlarına kabul ettirmeye çalışıyorlar” dedi.

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