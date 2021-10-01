Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu

İHA

Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, “154 Mahalle Projesi” kapsamında alt ve üstyapı dönüşümü devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesini ziyaret etti.
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “154 Mahalle Projesi” kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesine bir ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Metin Kumal ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Müdür Aslay, mahallede sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Genel Müdür Aslay, yapılan yatırımların İshakçelebi’ye hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Ergün’ün hediyelerini Muhtar Kumal’a takdim etti.
2014 yılında Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı’ya birçok yatırımı olduğunun altını çizen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Sadece MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Saruhanlı’da biten ve devam eden işlerinin toplamı 80 milyon TL. İshakçelebi mahallesinde de 20 kilometre kanalizasyon, 18 kilometre içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, bir adet arıtma tesisi ve 150 bin metrekare kilit parke döşeme işinin maliyeti 18,5 milyon TL. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün de söylediği gibi sağlıklı üstyapı sağlıklı altyapıyla oluyor. İshakçelebi’ye hayırlı uğurlu olsun. Bu işler kazılarak yapılan işler. Kazıldığı için toz toprak oluyor, yeri geliyor biraz çamur oluyor. Ama bu yatırım 5060 yılda bir yapılan yatırım. Biraz cefası olacak ama sonra sefası da olacak. O yüzden mahalle sakinlerimizden biraz müsamaha bekliyoruz. Şimdiden verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.
İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal da yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda daha sağlıklı bir yaşam için yapılan hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
. Ziyarette Genel Müdür Aslay’a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çelik Türkiye Birincisi Aşık Feryadi’yi tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik Türkiye Birincisi Aşık Feryadi’yi tebrik ...
Manisa FK, Eyüpspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Manisa FK, Eyüpspor'a konuk olacak
Sarıgöl’de servis sürücülerine eğitim
YEREL HABERLER Sarıgöl’de servis sürücülerine eğitim
Köprübaşı göletlerinde temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Köprübaşı göletlerinde temizlik çalışmaları sürüyor
(Özel) Manisa’da hasadı başlayan zeytinde endişe veren görüntü Kuraklığın vurduğu zeytinler dalında buruştu Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: “Şu anda yerlere dökülmeler de başladı, bu da çok tehlikeli bir durum”
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da hasadı başlayan zeytinde endişe ...
’Yaşamaz’ denilen genç hayata tutundu Motosiklet kazası sonrası komaya giren genç uyanarak sağlığına kavuştu Motosiklet kazası sonrası komaya giren Burak Muslu: "Buraya nasıl geldiğimi dahi bilmiyorum"
YEREL HABERLER ’Yaşamaz’ denilen genç hayata tutundu Motosiklet ...
Şehzadeler Belediyesi’nden LGS öğrencilerine ücretsiz soru bankası
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi’nden LGS öğrencilerine ücretsiz ...
Akhisarspor 3'te 3 için Tarsus deplasmanında
YEREL HABERLER Akhisarspor 3'te 3 için Tarsus deplasmanında
Turgutlu Belediyesine Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde yoğun ilgi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesine Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde ...
Somaspor'un rakibi Ergene Velimeşespor
YEREL HABERLER Somaspor'un rakibi Ergene Velimeşespor
Motosiklet sürücüsü drenaj çukuruna girince hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü drenaj çukuruna girince hayatını ...
Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu (2) 
YEREL HABERLER Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ...
Jandarmanın baskın yaptığı evde 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın baskın yaptığı evde 1.6 ton 'sahte şarap' ...
JASAT'tan operasyon: 1 ton 602 kilogram sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER JASAT'tan operasyon: 1 ton 602 kilogram sahte içki ...
Manisa jandarmadan motosiklet sürücülerine sıkı denetim 28 motosiklet sürücüne ceza kesildi
YEREL HABERLER Manisa jandarmadan motosiklet sürücülerine sıkı ...
İl İl Avrupa Birliği Manisa Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İl İl Avrupa Birliği Manisa Toplantısı çevrimiçi ...
57 suç kaydı olan yaşı küçük iki 'tırnakçılık' şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 57 suç kaydı olan yaşı küçük iki 'tırnakçılık' ...
Manisa'da 'Yuntdağı Yağlı Güreşleri' başlıyor
YEREL HABERLER Manisa'da 'Yuntdağı Yağlı Güreşleri' başlıyor
Manisa TSO'da ekonomik veriler değerlendirildi Manisa'nın Ağustos ayı ihracatı yaklaşık 317 milyon dolara yükseldi
YEREL HABERLER Manisa TSO'da ekonomik veriler ...
Dur ikazına uymayıp kaçtılar, sahte paraları yola saçtılar
YEREL HABERLER Dur ikazına uymayıp kaçtılar, sahte paraları yola ...
Manisa TDP gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Manisa TDP gazetecilerle buluştu
Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 ...
Avrupa Spor Haftası Manisa'da yoğun ilgiyle tamamlandı
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası Manisa'da yoğun ilgiyle ...
Manisa'daki cinayette cinsel saldırı girişimi iddiası
YEREL HABERLER Manisa'daki cinayette cinsel saldırı girişimi iddiası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.