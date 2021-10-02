Manisa'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölmarmara Hacıveliler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den İstanbul istikametine giden İ.Ö. yönetimindeki 35 TK 227 plakalı Ford marka otomobil, Gölmarmara ilçesi Hacıveliler Mahallesi mevkiinde önüne köpek çıkması sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı.

Kazada otomobil sürücü İ.Ö. ile kardeşi S.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırılırken, daha sonra tedavilerinde ileri tetkiklerin yapılması amacıyla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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